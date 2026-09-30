بلدية بيروت تواصل إزالة العوائق في شوارع الحمرا ضمن خطة لمعالجة أزمة السير

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، انه بناءً لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، واصلت دائرة السير في بلدية بيروت على مدى الأيام الثلاثة الماضية وبالتنسيق مع مفرزة شرطة سير بيروت في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تنفيذ أعمال إزالة العوائق والتعديات على الطرقات في منطقة الحمرا، وذلك في إطار خطة ميدانية تهدف إلى معالجة أزمة السير، والحد من الازدحام المروري، وتعزيز انسيابية حركة المرور في المنطقة.



حيث أنجزت المرحلة الأولى من الخطة، بعد تنفيذ الإجراءات المقررة ضمن نطاقها، على أن تنطلق المرحلة الثانية خلال الأيام المقبلة، وفق برنامج عمل متدرّج يشمل استكمال معالجة العوائق وتنظيم الحركة المرورية، بما يساهم في تسهيل تنقّل المواطنين والحفاظ على السلامة العامة، وتحقيق انتظام أفضل لحركة السير في شوارع المنطقة.



وتشير بلدية بيروت أن هذه الإجراءات تأتي في سياق جهودها المتواصلة لتنظيم حركة المرور والحد من التجاوزات التي تعيق انسيابية السير، بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية، وبما يعزز النظام العام ويحسّن واقع التنقل في العاصمة.