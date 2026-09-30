الرئيس عون عرض مع السفير روداكوف العلاقات اللبنانية الروسية وسبل تطويرها

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف والقائم بأعمال السفارة فاديم كيربيتشنكو، العلاقات اللبنانية الروسية وسبل تطويرها، والأوضاع المحلية والاقليمية في ضوء التطورات الراهنة وموقف موسكو منها.

