سلام: في اليوم الأخير من زيارتي إلى الولايات المتحدة بحثتُ مع غورغييفا استئناف مفاوضات صندوق النقد... ومع مسؤولين أميركيين دعم سيادة لبنان والإصلاح والتعافي الاقتصادي

ذكر رئيس الحكومة نواف سلام أنه في اليوم الأخير من زيارته الولايات المتحدة، التقى مع وزير المالية ياسين جابر ووزير الطاقة جو صدي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، مشيرا الى أنهم بحثوا "التقدم المحقق في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والمفاوضات مع الصندوق".



وأعلن سلام، في منشور على منصة "إكس"، أنهم اتفقوا على "أن يزور وفد من الصندوق لبنان بعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي لاستئناف المفاوضات، بهدف إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق".



وقال: "كما التقيت في مجلس الشيوخ الأميركي رئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جيم ريش، والسيناتورة جين شاهين، والسيناتور كريس كونز، والسيناتور تيم كين، وبحثنا العلاقات اللبنانية–الأميركية والتطورات في لبنان والمنطقة، ودعم مسار بسط سلطة الدولة واستعادة لبنان سيادته، إلى جانب الإصلاح والتعافي الاقتصادي".

وأضاف أنه اختتم زيارته "بلقاء فريق عمل سفارتنا في واشنطن، وأتوجه بالشكر إليهم، وإلى فريق بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة وقنصليتنا العامة في نيويورك، على جهودهم ومواكبتهم خلال الزيارة".