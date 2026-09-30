باسيل للحكومة: لم تقوموا بأي خطة إصلاحية مالية ولم تصارحوا اللبنانيين

أعلن رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل أن العفو العام يعفي الجرائم المالية وليس فقط تجار المخدرات والقتلى.وقال باسيل في مؤتمر مرصد الحكومة: "انتم لم تقوموا بأي خطة إصلاحية مالية ولم تصارحوا اللبنانيين".وأضاف: "اوقفتم مشاريع مفيدة على المدى البعيد ووقعتم على اتفاق سلّم السيادة لاسرائيل فاكملوا المفاوضات حتى السلام ولكن استعيدوا حق لبنان".وتابع: "شوّهتم الحقيقة في قضية المرفأ وما زلنا ننتظر القرار الظنيّ وفي ملف الكهرباء أفرغتم جيوب اللبنانيين واطفأتم المعامل التي هي أوفر كلفة على المواطن".وسأل: "ماذا فعلتم في شأن حصرية السلاح سوى أخذ قرار لا يمكنكم تنفيذه وانتظار العدو لتنفيذه؟".وفي ملف الكهرباء، قال باسيل: "الحل البديهي ان يتم اعادة تشغيل معامل الكهرباء والقيام بالجباية اللازمة وشراء الفيول من دون الدعم".واشار الى أن لبنان يعاني من ازمة هوية حقيقية إذ إنّ أكثر من ٤٥٪ من السكّان هم غير لبنانيين.واعتبر ان دور التيار الوطني الحر كمعارضة أن تستجوب الحكومة في ظل مخالفتها لبيانها الوزاريّ.