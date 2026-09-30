الرئيس بري استقبل الموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، جاك دو لا جوجي (Jacques De Lajugie) والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل ومستشار رئيس المجلس النيابي محمود بري حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة والتشريعات التي انجزها مجلس النواب في المجالات الاصلاحية لاسيما المالية والاقتصادية اضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.