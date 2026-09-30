أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
باب ادريس
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس بري استقبل الموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي
أخبار لبنان
2026-09-30 | 07:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس بري استقبل الموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، جاك دو لا جوجي( Jacques De Lajugie) والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل ومستشار رئيس المجلس النيابي الدكتور محمود بري حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة والتشريعات التي انجزها مجلس النواب في المجالات الاصلاحية لاسيما المالية والاقتصادية اضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.
أخبار لبنان
استقبل
الموفد
الاقتصادي
للرئيس
الفرنسي
التالي
الرئيس عون أكد لوفد عكاري متابعته الشخصية لايجاد حلول سريعة لمكب سرار
السفيرة سحر بعاصيري تشارك في لقاء أممي عن بناء أنظمة رقمية آمنة للأطفال
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:53
الرئيس بري استقبل الموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي
أخبار لبنان
06:53
الرئيس بري استقبل الموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي
0
أخبار لبنان
2026-08-03
الرئيس بري استقبل السفير الفرنسي مودعا والنواب السنة وجان أرنون
أخبار لبنان
2026-08-03
الرئيس بري استقبل السفير الفرنسي مودعا والنواب السنة وجان أرنون
0
أخبار لبنان
2026-09-07
بري استقبل وزير العدل الفرنسي وبحث مع زواره في الأوضاع وتلقى دعوتين لزيارة تركيا وباكستان
أخبار لبنان
2026-09-07
بري استقبل وزير العدل الفرنسي وبحث مع زواره في الأوضاع وتلقى دعوتين لزيارة تركيا وباكستان
0
أخبار لبنان
2026-09-03
بري استقبل السفير الفرنسي الجديد وبحثا في أوضاع لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
2026-09-03
بري استقبل السفير الفرنسي الجديد وبحثا في أوضاع لبنان والمنطقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:24
رجي أمام مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن: لا استقرار مع سلاح مواز للشرعية والمفاوضات المباشرة السبيل الوحيد لاستعادة الأراضي
أخبار لبنان
11:24
رجي أمام مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن: لا استقرار مع سلاح مواز للشرعية والمفاوضات المباشرة السبيل الوحيد لاستعادة الأراضي
0
أخبار لبنان
11:23
"يازا": خطورة مخالفات سائقي باصات النقل العام غير مقبولة وتشكل ضررا كبيرا
أخبار لبنان
11:23
"يازا": خطورة مخالفات سائقي باصات النقل العام غير مقبولة وتشكل ضررا كبيرا
0
أمن وقضاء
10:57
العثور على جثة مسن مصابة بطلق ناري داخل منزله في بلدة جبرايل - عكار
أمن وقضاء
10:57
العثور على جثة مسن مصابة بطلق ناري داخل منزله في بلدة جبرايل - عكار
0
أخبار لبنان
10:14
مرقص بحث والقائم بأعمال السفارة السورية في تفعيل التعاون الإعلامي
أخبار لبنان
10:14
مرقص بحث والقائم بأعمال السفارة السورية في تفعيل التعاون الإعلامي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-06
طعن متعلق بالجامعة اللبنانية قُدّم أمام المجلس الدستوريّ
أخبار لبنان
2026-08-06
طعن متعلق بالجامعة اللبنانية قُدّم أمام المجلس الدستوريّ
0
حال الطقس
2026-09-27
طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين
حال الطقس
2026-09-27
طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين
0
أمن وقضاء
2026-05-13
مفرزة استقصاء بيروت توقف سارقًا بالجرم المشهود داخل مركز إيواء وتستعيد مسروقات ثمينة
أمن وقضاء
2026-05-13
مفرزة استقصاء بيروت توقف سارقًا بالجرم المشهود داخل مركز إيواء وتستعيد مسروقات ثمينة
0
أخبار دولية
2026-04-20
اليابان تصدر تحذيرا من زلزال "هائل" في شمال البلاد
أخبار دولية
2026-04-20
اليابان تصدر تحذيرا من زلزال "هائل" في شمال البلاد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:16
وزيرة السياحة في فعاليات النسخة الأولى من "معرض السفر السوريّ”
أخبار لبنان
08:16
وزيرة السياحة في فعاليات النسخة الأولى من "معرض السفر السوريّ”
0
أخبار دولية
07:54
الطائرة التي هبطت في السعودية حملت ركابا إسرائيليين... فكيف يتعامل الداخل الإسرائيلي مع الحادثة؟
أخبار دولية
07:54
الطائرة التي هبطت في السعودية حملت ركابا إسرائيليين... فكيف يتعامل الداخل الإسرائيلي مع الحادثة؟
0
أخبار دولية
07:50
مسار طائرة متجهة من دبي إلى إسرائيل تحوّل إلى السعودية
أخبار دولية
07:50
مسار طائرة متجهة من دبي إلى إسرائيل تحوّل إلى السعودية
0
أخبار لبنان
07:19
رعد: المقاومة مستمرة واتفاق الاطار عار
أخبار لبنان
07:19
رعد: المقاومة مستمرة واتفاق الاطار عار
0
أخبار لبنان
07:13
السفيرة سحر بعاصيري تشارك في لقاء أممي عن بناء أنظمة رقمية آمنة للأطفال
أخبار لبنان
07:13
السفيرة سحر بعاصيري تشارك في لقاء أممي عن بناء أنظمة رقمية آمنة للأطفال
0
أخبار لبنان
06:04
باسيل للحكومة: لم تقوموا بأي خطة إصلاحية مالية ولم تصارحوا اللبنانيين
أخبار لبنان
06:04
باسيل للحكومة: لم تقوموا بأي خطة إصلاحية مالية ولم تصارحوا اللبنانيين
0
أخبار لبنان
04:34
وزير العدل: لا مناقشة في تسليم سلاح حزب الله للدولة ولبنان عاد الى الخريطة الدولية في ما يتعلق بالقانون
أخبار لبنان
04:34
وزير العدل: لا مناقشة في تسليم سلاح حزب الله للدولة ولبنان عاد الى الخريطة الدولية في ما يتعلق بالقانون
0
تقارير نشرة الاخبار
03:31
مسيرة اسرائيلية استهدفت آلية للجيش في منطقة النبطية الفوقا... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
03:31
مسيرة اسرائيلية استهدفت آلية للجيش في منطقة النبطية الفوقا... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
03:28
نتنياهو يجري مشاورات بشأن رحلة تابعة لفلاي دبي متجهة من الإمارات إلى إسرائيل جرى تحويل مسارها...
تقارير نشرة الاخبار
03:28
نتنياهو يجري مشاورات بشأن رحلة تابعة لفلاي دبي متجهة من الإمارات إلى إسرائيل جرى تحويل مسارها...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
04:16
طائرة متجهة إلى إسرائيل من دبي جرى تحويل مسارها إلى السعودية... وهذا ما في التفاصيل
أخبار دولية
04:16
طائرة متجهة إلى إسرائيل من دبي جرى تحويل مسارها إلى السعودية... وهذا ما في التفاصيل
2
فنّ
07:03
الموت يغيّب زوجة المنتج صادق الصباح
فنّ
07:03
الموت يغيّب زوجة المنتج صادق الصباح
3
اسرار
23:57
أسرار الصحف المحلية ٣٠-٩-٢٠٢٦
اسرار
23:57
أسرار الصحف المحلية ٣٠-٩-٢٠٢٦
4
فنّ
08:27
صدمة في تركيا... فحوص عفراء ساراتشوغلو تكشف آثار الكوكايين ومفاجأة في نتيجة أراس بولوت إينملي
فنّ
08:27
صدمة في تركيا... فحوص عفراء ساراتشوغلو تكشف آثار الكوكايين ومفاجأة في نتيجة أراس بولوت إينملي
5
حال الطقس
02:14
طقس متقلب مع انفراجات طيلة الأسبوع
حال الطقس
02:14
طقس متقلب مع انفراجات طيلة الأسبوع
6
خبر عاجل
09:51
وزير الدفاع الإسرائيلي نقلا عن معلومات أولية: الواقعة على متن رحلة فلاي دبي كانت محاولة "هجوم إرهابي جهادي" والمهاجم كان ينوي تحطيم الطائرة مما سيؤدي إلى مقتل جميع من كانوا على متنها
خبر عاجل
09:51
وزير الدفاع الإسرائيلي نقلا عن معلومات أولية: الواقعة على متن رحلة فلاي دبي كانت محاولة "هجوم إرهابي جهادي" والمهاجم كان ينوي تحطيم الطائرة مما سيؤدي إلى مقتل جميع من كانوا على متنها
7
خبر عاجل
02:19
الجيش: إصابة عسكري بجروح بليغة نتيجة استهداف إسرائيلي معاد لآلية للجيش إضافة إلى إصابة 3 مدنيين في منطقة النبطية الفوقا
خبر عاجل
02:19
الجيش: إصابة عسكري بجروح بليغة نتيجة استهداف إسرائيلي معاد لآلية للجيش إضافة إلى إصابة 3 مدنيين في منطقة النبطية الفوقا
8
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نفاياتك لها قيمة! وفي عمشيت استبدلها بكاش
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نفاياتك لها قيمة! وفي عمشيت استبدلها بكاش
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More