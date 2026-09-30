الرئيس عون أكد لوفد عكاري متابعته الشخصية لايجاد حلول سريعة لمكب سرار

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في خلال استقباله وفدا من البلديات العكارية المتضرّرة من مكبّ سرار "متابعته الشخصية لإيجاد حلول سريعة وعملية لمعالجة الأضرار المادية والصحية والبيئية الناجمة عن المكب".‏ووعد الوفد رئيس الجمهورية بإعادة النظر في قرار إقفال المكبّ، والتجاوب مع رغبته في إيجاد حلول سريعة لهذا الملف.