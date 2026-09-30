مرقص بحث والقائم بأعمال السفارة السورية في تفعيل التعاون الإعلامي

استقبل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص القائم باعمال سفارة سوريا في لبنان اياد الهزاع في زيارة بروتوكولية، يرافقه مدير مكتبه احمد الخليل، وجرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيل التعاون الإعلامي.