"يازا": خطورة مخالفات سائقي باصات النقل العام غير مقبولة وتشكل ضررا كبيرا

أشارت "يازا" في بيان، إلى أن "النقل العام ضرورة ملحة منذ سنوات طويلة في لبنان".



وقالت: "أحد أبرز مطالبنا منذ فترة طويلة تطوير النقل العام للحد من أزمة السير والتكاليف على الناس ومن أجل السلامة المرورية".



واعتبرت أن "كمية وخطورة الكثير من المخالفات المرورية لدى سائقي باصات النقل العام غير مقبولة، وينبغي معالجتها عبر التزامهم قانون السير".



وأكدت أن "هذه المخالفات تشكل ضررا كبيرا للنقل العام، لا سيما أن الكثير من الناس يعترضون على استعمال النقل العام خوفا على سلامتهم، نتيجة عدم التزام بعض السائقين قانون السير".

