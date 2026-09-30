هيكل يبحث مع عضوي الكونغرس الأميركي لحود وغوتهايمر تحديات الجيش ومهماته

رجي أطلق خدمة البصمة البيومترية لجواز السفر من واشنطن: الدولة القوية تصون سيادتها

رجي أطلق خدمة البصمة البيومترية لجواز السفر من واشنطن: الدولة القوية تصون سيادتها

رجي أمام مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن: لا استقرار مع سلاح مواز للشرعية والمفاوضات المباشرة السبيل الوحيد لاستعادة الأراضي