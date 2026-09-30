رجي أطلق خدمة البصمة البيومترية لجواز السفر من واشنطن: الدولة القوية تصون سيادتها

أطلق وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، بحضور سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض، خدمة البصمة البيومترية لجواز السفر اللبناني في مقر السفارة اللبنانية في واشنطن.



وأعرب الوزير رجي عن "سروره بالعودة إلى السفارة التي تولى فيها إدارة الشؤون السياسية بين عامي 1995 و1999"، مبدياً سعادته بـ"لقاء عدد من الموظفين الذين عمل معهم في تلك الفترة"، وقال: "إن إطلاق هذه الخدمة ليس مجرّد إجراء إداري، بل هو التزام تجاه اللبنانيين المنتشرين الذين بقوا على الدوام الامتداد الحي للوطن".



وأوضح أن "اللبناني بات قادراً، بدل عناء السفر والانتظار وتعقيدات المعاملات، على الحصول على جواز سفره في بلد إقامته، في أسرع وقت وأقل كلفة"، وقال: "إن وزارة الخارجية والمغتربين ماضية في تحديث خدماتها وتقريبها من اللبنانيين أينما وجدوا، لأن الدولة التي تحترم مواطنيها تكون إلى جانبهم في كل مكان".



وختم رجي: "من واشنطن، أقول لجميع اللبنانيين في العالم، أنتم جزء لا يتجزأ من لبنان. وكما أن سيادة لبنان واستقراره في صلب كل تحرك ديبلوماسي نقوم به، فإن كرامتكم وحقوقكم وخدمتكم في صلب عملنا أيضاً، فالدولة القوية هي التي تصون سيادتها في الداخل وتحفظ كرامة أبنائها في الخارج".



وكذلك، عقد رجي في مقر السفارة اللبنانية، لقاء مع عدد من الإعلاميين اللبنانيين المقيمين في واشنطن، تناول نتائج الزيارة والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأميركيين، وعرض خلاله أبرز أولويات الديبلوماسية اللبنانية في المرحلة المقبلة.