وزير السياحة والآثار الأردني في لبنان لثلاثة أيام

وصل مساء اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وزير السياحة والآثار الأردني عماد الحجازين، في زيارة رسمية للبنان تستمر ثلاثة أيام.



وكان في استقبال الوزير الأردني والوفد المرافق وزيرة السياحة لورا الخازن، وسفير الأردن لدى لبنان وليد الحديد.



ويستهل الوزير الأردني زيارته لبنان بلقاء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون.



وتتضمن الزيارة لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وكذلك زيارة المتحف الوطني، إضافة إلى مواقع وأماكن سياحية واثرية عدة في لبنان.