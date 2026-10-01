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أسعد صقال يكرّم السفير الشرجي: نعمل على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية اللبنانية الكويتية

أخبار لبنان
2026-10-01 | 06:38
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أسعد صقال يكرّم السفير الشرجي: نعمل على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية اللبنانية الكويتية
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أسعد صقال يكرّم السفير الشرجي: نعمل على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية اللبنانية الكويتية

أقام رئيس مجلس الأعمال اللبنانيّ الكويتي، المهندس أسعد صقال، مساء أمس، حفل عشاء على شرف سفير دولة الكويت لدى لبنان، محمد سلطان الشرجي، في منزله في وسط بيروت، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير.

 

ولفت صقال إلى أن "مجلس الأعمال اللبناني الكويتي، المنضوي ضمن هيكل الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة اللبنانية برئاسة الوزير محمد شقير، يعمل بكل جدية وإصرار من أجل دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى الأمام، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار والتبادل التجاري".

 

واعتبر أن "لبنان، ومع دخوله مرحلة جديدة في ظل العهد الجديد والحكومة الحالية، ومع تسلّم سعادتكم مهامكم في لبنان، أمام فرصة حقيقية وكبيرة لإحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية»، مشيراً إلى أن «كل الظروف باتت مهيّأة لتحقيق ذلك، بدءاً من وجود قرار واضح لدى قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات، مروراً بالإرادة والتصميم الكبيرين لدى مجلس الأعمال اللبناني–الكويتي، الذي لي شرف ترؤسه، واحتضان ودعم الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير محمد شقير، وصولاً إلى الدعم المستمر الذي يبديه معالي وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، واستعداده الدائم لمساندة المجلس في تحقيق أهدافه".

 

وأكد صقال أن "نحن ننظر بكل ثقة وتفاؤل إلى المرحلة المقبلة، ونأمل أن نشهد خلالها تقدماً ملموساً ونوعياً على مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، بما يوازي عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع لبنان والكويت، والتي لطالما شكّلت مصدر فخر واعتزاز لنا في لبنان".

 

وتوجّه صقال إلى السفير الشرجي قائلاً "أهلاً وسهلاً بكم بين أهلكم وإخوتكم، ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مهامكم، ونحن على ثقة بأن وجودكم في لبنان سيكون محطة جديدة ومضيئة في مسيرة العلاقات اللبنانية–الكويتية".

 

وشكر السفير الشرجي صقال على اللقاء وحفاوة الاستقبال، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع الكويت ولبنان، ومشيراً إلى وجود إرادة مشتركة للارتقاء بهذه العلاقات وتطويرها وتنميتها إلى مستويات متقدمة.

 

وأكد الشرجي أهمية تعزيز الروابط التي تجمع رجال الأعمال في الكويت وغرفة تجارة وصناعة الكويت بنظرائهم في الغرف اللبنانية ومجلس الأعمال اللبناني الكويتي، بما يسهم في القيام بدور فعّال وملموس لتنشيط العلاقات الكويتية–اللبنانية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

 

وشدد على وجود العديد من مجالات التعاون الواعدة في القطاعين الاستثماري والتجاري، مؤكداً أن السفارة الكويتية "لن تألو جهداً في تذليل أي عقبات، وبذل كل الجهود اللازمة للمساعدة في دفع هذا المسار قدماً وتعزيز آفاق التعاون المشترك".

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