رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان مشيدًا بخطوة قطر: مواقف تترجَم تضامنًا

رحّب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب "بالقرار الكريم لدولة قطر بإتاحة التأشيرة السياحية المجانية لحاملي جوازات السفر اللبنانية عند الوصول إلى قطر، لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة".

واعتبر في بيان، أن "هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع قطر ولبنان"، وقال: من شأن هذه المبادرة تسهيل الزيارات العائلية والسياحية وحركة السفر والأعمال، وتعزيز التواصل بين اللبنانيين في لبنان وأشقائهم وعائلاتهم في دولة قطر، بما يضيف بعداً جديداً إلى العلاقات المتينة بين البلدين".

وتوجّه "بخالص الشكر والتقدير إلى دولة قطر، قيادةً وشعباً، وإلى الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هذه المبادرة الكريمة التي تجسّد عمق الأخوة والمحبة بين قطر ولبنان"، كذلك وجّه "تحية تقدير إلى الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، مثمّناً جهوده في تعزيز العلاقات اللبنانية – القطرية وترسيخ جسور التواصل بين البلدين".