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الرئيس عون بحث مع وزير السياحة الاردني في التعاون واطلع على احتفالات "الأردن فجر المسيحية"

أخبار لبنان
2026-10-01 | 07:26
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الرئيس عون بحث مع وزير السياحة الاردني في التعاون واطلع على احتفالات &quot;الأردن فجر المسيحية&quot;
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الرئيس عون بحث مع وزير السياحة الاردني في التعاون واطلع على احتفالات "الأردن فجر المسيحية"

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات سياسية ووزارية وسياحية.

وزير الدفاع

وفي هذا الاطار، عرض الرئيس جوزاف عون مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الأوضاع الامنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصاً في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية. وتطرق البحث إلى أوضاع المؤسسة العسكرية وحاجاتها.

وزير الاعلام

واطلع وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص رئيس الجمهورية على مشاركته في قمة الإعلام العربي في دبي واللقاءات التي عقدها خلالها ، وبحث معه في شؤون الإعلام لاسيما تطبيق قانون الإعلام  الجديد وورشة تحديث إذاعة لبنان التي بدأ العمل  بها.

وزير السياحة الأردني

الى ذلك، استقبل الرئيس عون في حضور وزيرة السياحة السيدة لورا الخازن لحود، وزير السياحة الأردني عماد الحجازين والسفير الأردني في لبنان وليد عبد الرحمن جفال الحديد. ونقل الوزير الحجازين الى الرئيس عون" تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وتمنياته له بدوام التوفيق في قيادة مسيرة لبنان الى شاطئ الأمان"، ومؤكدا" العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين". واطلع الوزير الحجازين الرئيس عون على التحضيرات الجارية في الأردن لاطلاق الاحتفالات بمرور 2000 سنة على معمودية السيد المسيح في نهر الأردن تحت شعار " الأردن فجر المسيحية" والمتضمنة سلسلة نشاطات سوف تمتد حتى العام 2030، مشيرا الى "رغبة الأردن في إقامة شراكة مع لبنان في هذه المناسبة لاسيما وان لبنان هو "ارض القداسة"، وذلك من خلال إقامة نشاطات مشتركة بين البلدين تتناول الجوانب الروحية والسياحية والثقافية، خصوصا ان لبنان بلد القديسين ومقصد السياح من دول العالم حيث للسياحة الدينية مكانة عالية". ولفت الى ان "التنسيق بين البلدين يمكن ان يتم في مجالات عدة إعلامية وسياحية ودينية وفي مجال النقل الجوي".

ورحب الرئيس عون بالوزير الحجازين، وحمّله تحياته الى العاهل الأردني منوها ب"الدور الذي يلعبه الملك عبد الله الثاني في مساعدة لبنان ودعم مواقفه في المحافل العربية والإقليمية والدولية، فضلا عن المساعدات التي قدمها الأردن ولا يزال للجيش اللبناني وفي المجالات الاجتماعية والإنسانية". واعتبر الرئيس عون ان "مشاركة لبنان في احتفالية "الأردن فجر المسيحية" امر طبيعي نظرا لما يشكله لبنان من حضور ثقافي وسياحي وديني في العالم اجمع"، مقترحا "التنسيق مع وزارة السياحة اللبنانية والجهات المعنية في لبنان ليأتي العمل متكاملا ومحققا للشراكة الطبيعية بين البلدين في احياء ذكرى مرور 2000 سنة على معمودية السيد المسيح".

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