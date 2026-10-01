بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الثلثاء المقبل لدرس إقتراح قانون لإنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة إلزامية

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٢٦/١٠/٦ وذلك لدرس إقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة إلزامية.