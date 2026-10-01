السفير الكوري جال في محمية إهدن وغرس شجيرة في غابة السفراء والديبلوماسيين

زار سفير كوريا في لبنان السيد غيوسوك غيون محمية إهدن، يرافقه قنصل السفارة كيهیون نو ووالدته، حيث كان في استقبالهم مديرة المحمية المهندسة سندرا كوسا سابا، حيث رافقت الوفد في جولة انطلقت من عين البياض وصولاً إلى بيت المحمية في عين النعصة، اطلع خلالها السفير على المشتل الخاص بالمحمية.



وفي ختام الجولة، غرس السفير الكوري شجيرة من المشتل في "غابة السفراء والديبلوماسيين"، تحمل اسمه وتاريخ غرسها.