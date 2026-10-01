أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السفير الكوري جال في محمية إهدن وغرس شجيرة في غابة السفراء والديبلوماسيين
أخبار لبنان
2026-10-01 | 08:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
السفير الكوري جال في محمية إهدن وغرس شجيرة في غابة السفراء والديبلوماسيين
زار سفير كوريا في لبنان السيد غيوسوك غيون محمية إهدن، يرافقه قنصل السفارة كيهیون نو ووالدته، حيث كان في استقبالهم مديرة المحمية المهندسة سندرا كوسا سابا، حيث رافقت الوفد في جولة انطلقت من عين البياض وصولاً إلى بيت المحمية في عين النعصة، اطلع خلالها السفير على المشتل الخاص بالمحمية.
وفي ختام الجولة، غرس السفير الكوري شجيرة من المشتل في "غابة السفراء والديبلوماسيين"، تحمل اسمه وتاريخ غرسها.
أخبار لبنان
الكوري
محمية
شجيرة
السفراء
والديبلوماسيين
التالي
اعتصام في الجامعة اللبنانية في زحلة للمطالبة بإقرار ملف التفرغ
بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الثلثاء المقبل لدرس إقتراح قانون لإنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة إلزامية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-09-29
جعجع بحث مع السفير القطري في التطورات اللبنانية والإقليمية وأهمية التواصل الديبلوماسي
أخبار لبنان
2026-09-29
جعجع بحث مع السفير القطري في التطورات اللبنانية والإقليمية وأهمية التواصل الديبلوماسي
0
أخبار لبنان
2026-07-20
الوزير مكي جال ووفدا ديبلوماسيا في صور متفقدا الأضرار: الدولة إلى جانب المواطنين في مرحلة التعافي
أخبار لبنان
2026-07-20
الوزير مكي جال ووفدا ديبلوماسيا في صور متفقدا الأضرار: الدولة إلى جانب المواطنين في مرحلة التعافي
0
أخبار لبنان
2026-08-11
مخزومي التقى سفير إندونيسيا: أكدت أهمية الديبلوماسية في مد جسور التواصل والانفتاح بين الدول
أخبار لبنان
2026-08-11
مخزومي التقى سفير إندونيسيا: أكدت أهمية الديبلوماسية في مد جسور التواصل والانفتاح بين الدول
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-14
الحكومة في مرمى النواب... والثقة محمية
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-14
الحكومة في مرمى النواب... والثقة محمية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:22
الجيش يضبط آلات ومواد أولية لتصنيع المخدرات في بوداي – بعلبك
أمن وقضاء
09:22
الجيش يضبط آلات ومواد أولية لتصنيع المخدرات في بوداي – بعلبك
0
أمن وقضاء
08:33
اعتصام في الجامعة اللبنانية في زحلة للمطالبة بإقرار ملف التفرغ
أمن وقضاء
08:33
اعتصام في الجامعة اللبنانية في زحلة للمطالبة بإقرار ملف التفرغ
0
أخبار لبنان
08:16
بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الثلثاء المقبل لدرس إقتراح قانون لإنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة إلزامية
أخبار لبنان
08:16
بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الثلثاء المقبل لدرس إقتراح قانون لإنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة إلزامية
0
أخبار لبنان
07:58
اجتماع مشترك لوزارة الصحة ونقابة المستشفيات ناصر الدين: حريصون على ضمان استقرار القطاع واستمراريته
أخبار لبنان
07:58
اجتماع مشترك لوزارة الصحة ونقابة المستشفيات ناصر الدين: حريصون على ضمان استقرار القطاع واستمراريته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:31
نتنياهو: مساعد طائرة فلاي دبي خضع لتلقين أفكار إسلامية متطرفة
أخبار دولية
08:31
نتنياهو: مساعد طائرة فلاي دبي خضع لتلقين أفكار إسلامية متطرفة
0
آخر الأخبار
2026-08-02
مصادر في مستشفيات غزة للجزيرة: 19 شهيدا بنيران قوات الاحتلال بينهم 12 في مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر اليوم
آخر الأخبار
2026-08-02
مصادر في مستشفيات غزة للجزيرة: 19 شهيدا بنيران قوات الاحتلال بينهم 12 في مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر اليوم
0
اسرار
2026-04-23
أسرار الصحف 24-4-2026
اسرار
2026-04-23
أسرار الصحف 24-4-2026
0
أخبار دولية
2026-07-14
روسيا: حريق في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار جراء سقوط حطام طائرات مسيرة
أخبار دولية
2026-07-14
روسيا: حريق في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار جراء سقوط حطام طائرات مسيرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:20
ترامب يكشف عن استثمار كوريا الجنوبية 200 مليار دولار في أميركا
أخبار دولية
06:20
ترامب يكشف عن استثمار كوريا الجنوبية 200 مليار دولار في أميركا
0
أخبار لبنان
06:16
الأردن تحتفل بمرور ٢٠٠٠ سنة على معمودية المسيح وللبنان مكانة
أخبار لبنان
06:16
الأردن تحتفل بمرور ٢٠٠٠ سنة على معمودية المسيح وللبنان مكانة
0
أخبار دولية
00:29
رئيس الوزراء الإسرائيليّ: من السابق لأوانه تحديد هُوية من يقف وراء محاولة إسقاط الطائرة
أخبار دولية
00:29
رئيس الوزراء الإسرائيليّ: من السابق لأوانه تحديد هُوية من يقف وراء محاولة إسقاط الطائرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بيت المقاصد يعيد فتح أبوابه… ومخطوطاته تروي تراث بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بيت المقاصد يعيد فتح أبوابه… ومخطوطاته تروي تراث بيروت
0
أخبار دولية
13:40
لبنان وسوريا والأردن... طريق سياحي واحد وفرص استثمارية عابرة للحدود
أخبار دولية
13:40
لبنان وسوريا والأردن... طريق سياحي واحد وفرص استثمارية عابرة للحدود
0
علوم وتكنولوجيا
13:32
العالم يدخل عصر الذكاء الفائق... فأين لبنان من مواكبة التحوّل؟
علوم وتكنولوجيا
13:32
العالم يدخل عصر الذكاء الفائق... فأين لبنان من مواكبة التحوّل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حادثة طائرة "فلاي دبي"... فرضيات عدة أمام الأمن الإسرائيلي ورفع حال التأهب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حادثة طائرة "فلاي دبي"... فرضيات عدة أمام الأمن الإسرائيلي ورفع حال التأهب
0
أمن وقضاء
13:26
مخلفات من الحرب تنفجر في النبطية الفوقا وتسقط جرحى
أمن وقضاء
13:26
مخلفات من الحرب تنفجر في النبطية الفوقا وتسقط جرحى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
طائرة "فلاي دبي" هبطت 4 كيلومترات في 29 ثانية... ماذا حدث تقنيا في هذه الحالة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:15
طائرة "فلاي دبي" هبطت 4 كيلومترات في 29 ثانية... ماذا حدث تقنيا في هذه الحالة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
13:11
"أجمل نعم نطق بها قلبي"... زينة مكي تفاجئ جمهورها بخبر ارتباطها
فنّ
13:11
"أجمل نعم نطق بها قلبي"... زينة مكي تفاجئ جمهورها بخبر ارتباطها
2
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بيت المقاصد يعيد فتح أبوابه… ومخطوطاته تروي تراث بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بيت المقاصد يعيد فتح أبوابه… ومخطوطاته تروي تراث بيروت
3
اسرار
23:54
أسرار الصحف المحلية ١-١٠-٢٠٢٦
اسرار
23:54
أسرار الصحف المحلية ١-١٠-٢٠٢٦
4
خبر عاجل
11:07
معاريف عن مصدر: نتنياهو يوافق على تعليق رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل حتى استكمال التحقيقات في حدث اليوم
خبر عاجل
11:07
معاريف عن مصدر: نتنياهو يوافق على تعليق رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل حتى استكمال التحقيقات في حدث اليوم
5
أخبار لبنان
12:12
هيكل يبحث مع عضوي الكونغرس الأميركي لحود وغوتهايمر تحديات الجيش ومهماته
أخبار لبنان
12:12
هيكل يبحث مع عضوي الكونغرس الأميركي لحود وغوتهايمر تحديات الجيش ومهماته
6
آخر الأخبار
05:43
مصادر لرويترز: مسؤولون من سوريا وحزب الله التقوا في تركيا الشهر الماضي في أول اجتماع يُعرف بين الطرفين
آخر الأخبار
05:43
مصادر لرويترز: مسؤولون من سوريا وحزب الله التقوا في تركيا الشهر الماضي في أول اجتماع يُعرف بين الطرفين
7
فنّ
08:00
عبير نعمه تودّع والدها الراحل بكلمات مؤثّرة: "وداعك فوق قدرتي..."
فنّ
08:00
عبير نعمه تودّع والدها الراحل بكلمات مؤثّرة: "وداعك فوق قدرتي..."
8
أخبار لبنان
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-09-2026
أخبار لبنان
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-09-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More