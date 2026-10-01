صندوق النقد: لبنان بحاجة إلى مواصلة التقدم للاتفاق على برنامج

أعلن صندوق النقد الدولي أن على لبنان تنفيذ عدد من الإصلاحات الأساسية في الاقتصاد والقطاع المصرفي للتوصل إلى اتفاق جديد للحصول على دعم من الصندوق.



وأشار الصندوق إلى أن مسار لبنان نحو إبرام اتفاق مع الصندوق "يتطلب عدة عناصر مختلفة".



وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك لصحفيين خلال مؤتمر صحفي "يتطلب الأمر إحراز تقدم مستمر في الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ، وإقرار تشريعات ملائمة لمعالجة الفجوة المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية".



وأضافت أن الأمر يتطلب أيضا إعداد موازنة لعام 2027 وإطار مالي متوسط الأجل "يتماشى مع استدامة الدين في البلاد".