مرقص: اقرار موازنة 2027 وتعديل بدل النقل للقطاع العام

أعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء، ان "المجلس اقر موازنة 2027، ومشروع إنشاء المجلس الاعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة والصناعات التكنولوجية، كما اقر تعديل البدل اليومي للنقل لموظفي القطاع العام بما يعادل 5 ليترات من البنزين يوميًا، على ألا يقل عن ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية ولا يزيد عن ٨٠٠ الف ليرة. كذلك اقر إلغاء بعض الوظائف في وزارة الصحة العامة في إطار الإصلاحات الحكومية".