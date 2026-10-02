دريان دان الاعتداء على المدينة المنورة: على المجتمع الدولي ردع الممارسات الإجرامية ومحاسبة الحوثيين

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان، "تضامن دار الفتوى والمسلمين في لبنان مع المملكة العربية السعودية، إثر الاعتداءات المتكررة عليها والتي كان آخرها على المدينة المنورة، منددا ومستنكرا وشاجبا هذا العدوان الخطير الذي يمس حرمة مدينة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ويشكل خرقاً سافراً للقيم الدينية واستفزازاً لكرامة المسلمين في أنحاء العالم".



وطالب "المجتمع الدولي بالعمل على ردع هذه الممارسات الإجرامية بحزم والتحرك عاجلا لوقف استهداف بلاد الحرمين الشريفين ومحاسبة الحوثيين الإرهابيين واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم".