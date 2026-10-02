الحجار من بلدية النبطية: أولوية الدولة المطلقة تحرير الجنوب وإعادة بسط سيطرتها

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن الدولة مع أهل الجنوب.وقال من بلدية النبطية: "الجنوب ليس بخير ولذلك فإن كل لبنان ليس بخير ونحن هنا لنقول إن الدولة مع أهل الجنوب وأولوية الدولة المطلقة هي تحرير الجنوب وإعادة بسط سيطرة الدولة عبر قواها الأمنية من جيش لبناني وقوى أمنية على آخر ذرّة من تراب الجنوب".