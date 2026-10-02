نقابة المستشفيات تشكر وزير الصحة على تجاوبه وتحسسّه بالوضع المالي المأزوم في القطاع الاستشفائي

أصدرت نقابة المستشفيات في لبنان بياناً، قالت فيه: "عقب الإجتماع الذي عقد بين وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين ووفد من مجلس نقابة المستشفيات في لبنان برئاسة النقيب بيار يارد في مكتب الوزير حيث جرى التفاهم على أمور عدة تخدم مصلحة المريض وتضمن حقوق المستشفيات التي لا توّفر أي جهد رغم كل الظروف الصعبة من أجل تأمين خدماتها، يهم النقابة التوجه بالشكر للوزير على تجاوبه الكامل وتحسسّه بالوضع المالي الصعب والمأزوم الذي وصل اليه القطاع الإستشفائي، كما وعلى مبادرته بالطلب من النقابة تحضير دراسة علمية يتمّ على ضوئها إجراء المقتضى وتعديل التعرفات التي تأثرّت بشكل دراماتيكي بإرتفاع أسعار ليس فقط المحروقات والطاقة والنقل بل بالمستلزمات الطبية والخدمات الفندقية وبزيادة الأجور والرواتب وغيرها...، بما يضمن تغطية الكلفة الفعلية للتقديمات كافة ويضمن عدم تحميل المريض أي أعباء".