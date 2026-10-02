سلام يضع حجر أساس مركز الدفاع المدني الجديد في النبطية: نستذكر الشهداء الذين سقطوا أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني

سلام يضع حجر أساس مركز الدفاع المدني:
"قدّم مركز الدفاع المدني في النبطية شهداء في سبيل إنقاذ الناس وخدمتهم. ومن هنا، نستذكر اليوم الشهداء الذين سقطوا أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني، ونحيّي جميع رفاقهم الذين واصلوا، وما زالوا يواصلون، أداء هذه المهمة رغم كل الظروف.
وأقل واجب… pic.twitter.com/gpNETudelm
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 2, 2026
سلام يضع حجر أساس مركز الدفاع المدني:
"قدّم مركز الدفاع المدني في النبطية شهداء في سبيل إنقاذ الناس وخدمتهم. ومن هنا، نستذكر اليوم الشهداء الذين سقطوا أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني، ونحيّي جميع رفاقهم الذين واصلوا، وما زالوا يواصلون، أداء هذه المهمة رغم كل الظروف.
وأقل واجب… pic.twitter.com/gpNETudelm