سلام يضع حجر أساس مركز الدفاع المدني الجديد في النبطية: نستذكر الشهداء الذين سقطوا أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني

وضع رئيس الحكومة نواف سلام حجر الأساس لمقر الدفاع المدني الجديد في النبطية.



وقال: "قدّم مركز الدفاع المدني في النبطية شهداء في سبيل إنقاذ الناس وخدمتهم. ومن هنا، نستذكر اليوم الشهداء الذين سقطوا أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني، ونحيّي جميع رفاقهم الذين واصلوا، وما زالوا يواصلون، أداء هذه المهمة رغم كل الظروف".



وأضاف: "أقل واجب تجاه هؤلاء الشباب أن يكون لديهم مركز جديد يليق بهم، ويوفّر لهم الإمكانات والظروف اللازمة للقيام بواجبهم. واليوم نضع حجر الأساس لهذا المركز، وسيتولى مجلس الجنوب أعمال البناء، وإن شاء الله نلتقي هنا مجدداً، في أقرب وقت ممكن، لافتتاحه".