جنبلاط: كل ما جرت جولة من المفاوضات ذهبت بعض من الأرض وتغيرت ملامحها

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على "اكس": "مسار أوسلو كما ذكرنا هو التفاوض من أجل التفاوض وصولاً إلى تثبيت الحقوق في الارض لكن الدبلوماسيين لاحظوا أن كل ما جرت جولة من المفاوضات ذهبت بعض من الأرض وتغيرت ملامحها لذا وجب على كبار المستشارين والقانونيين التوقف عند هذه الجدلية العجيبة حفاظًا على أوسلو وتفرعاته في فلسطين وفي لبنان".