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مجلس الإنماء والإعمار: شاحنات دخلت بعد ظهر اليوم عنوة الى مطمر طرابلس وأفرغت نفايات تعرض منشآت المشروع للخطر وتهدد السلامة العامة
أخبار لبنان
2026-10-02 | 10:21
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مجلس الإنماء والإعمار: شاحنات دخلت بعد ظهر اليوم عنوة الى مطمر طرابلس وأفرغت نفايات تعرض منشآت المشروع للخطر وتهدد السلامة العامة
أعلن مجلس الإنماء والإعمار في بيان، أنه "وبعد استنفاد مطمر طرابلس الصحي لقدرته الاستيعابية ، وتوقف الشركة المتعهدة عن استقبال النفايات بناء لتوصيات الشركة الهندسية الاستشارية المشرفة على التنفيذ ، بدأت جهات مجهولة بالدخول ،عنوة ،الى المطمر اعتباراً من بعد ظهر يوم الجمعة في ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ ، وإفراغ شاحنات النفايات داخله ، الأمر الذي يعرّض منشآت المشروع للخطر ويهدد السلامة العامة.
لذلك ، وفي غياب أي تدخل من الجهات المولجة بحماية المطمر الصحي الذي يعتبر مرفقاً عاماً ، يعتبر مجلس الانماء والاعمار أن الجهات التي قامت وستقوم بهذه الأعمال تتحمل كامل المسؤولية عن أي خلل أو حادث أو ضرر يلحق بالمشروع أو بالسلامة العامة ".
وأشار البيان، الى ان "مجلس الإنماء والإعمار كان قد أبلغ الجهات المعنية كافة ، قبل أكثر من سنة ، أن هذا المطمر الصحي الذي كلفه مجلس الوزراء بتنفيذه سيستنفد قدرته الاستيعابية مع نهاية شهر آب ٢٠٢٦".
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