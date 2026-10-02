السفارة البريطانية: كولينز اختتم زيارته للبنان بتأكيد الالتزام بدعم جهود تعزيز الأمن والمحافظة على السيادة

أشارت سفارة المملكة المتحدة في بيان، الى أن "نائب رئيس أركان الدفاع (للاستراتيجية والعمليات العسكرية) الفريق السير تشارلي كولينز، اختتم زيارة إلى لبنان يوم الثلاثاء 29 ايلول".

ولفت البيان الى أنه "خلال الزيارة، التقى الفريق كولينز بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، يرافقه نائب الملحق العسكري، قائد السرب كريغ بيرسون. وتركزت المناقشات على الوضع الأمني في جنوب لبنان، وسلطت الضوء على الدور المحوري للجيش اللبناني في حماية سيادة لبنان ودعم سلطة الدولة والمساهمة في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل".

وذكر أن "الفريق كولينز جدد التأكيد على الشراكة البريطانية مع لبنان وعلى استمرار دعم المملكة المتحدة للجيش اللبناني باعتباره المدافع الشرعي الوحيد عن البلاد. كما أكدت الزيارة دعم المملكة المتحدة للجهود الدبلوماسية اللازمة لخفض التوترات ومنع التصعيد وتهيئة الظروف لمستقبل آمن ومستدام للبنان".

وقال كولينز: "لقد سررت بزيارة لبنان ولقاء كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والدوليين. إن المملكة المتحدة تثمن عاليا شراكتها الراسخة مع لبنان ومع الجيش اللبناني. وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة، فإننا نؤكد التزامنا بدعم الجهود التي تعزز الأمن وتحافظ على سيادة لبنان".