أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
ثواني
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السفارة البريطانية: كولينز اختتم زيارته للبنان بتأكيد الالتزام بدعم جهود تعزيز الأمن والمحافظة على السيادة

أخبار لبنان
2026-10-02 | 10:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السفارة البريطانية: كولينز اختتم زيارته للبنان بتأكيد الالتزام بدعم جهود تعزيز الأمن والمحافظة على السيادة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
السفارة البريطانية: كولينز اختتم زيارته للبنان بتأكيد الالتزام بدعم جهود تعزيز الأمن والمحافظة على السيادة

أشارت سفارة المملكة المتحدة في بيان، الى أن "نائب رئيس أركان الدفاع (للاستراتيجية والعمليات العسكرية) الفريق السير تشارلي كولينز، اختتم زيارة إلى لبنان يوم الثلاثاء 29 ايلول".

 

ولفت البيان الى أنه "خلال الزيارة، التقى الفريق كولينز بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، يرافقه نائب الملحق العسكري، قائد السرب كريغ بيرسون. وتركزت المناقشات على الوضع الأمني في جنوب لبنان، وسلطت الضوء على الدور المحوري للجيش اللبناني في حماية سيادة لبنان ودعم سلطة الدولة والمساهمة في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل".

 

وذكر أن "الفريق كولينز جدد التأكيد على الشراكة البريطانية مع لبنان وعلى استمرار دعم المملكة المتحدة للجيش اللبناني باعتباره المدافع الشرعي الوحيد عن البلاد. كما أكدت الزيارة دعم المملكة المتحدة للجهود الدبلوماسية اللازمة لخفض التوترات ومنع التصعيد وتهيئة الظروف لمستقبل آمن ومستدام للبنان".

 

وقال كولينز: "لقد سررت بزيارة لبنان ولقاء كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والدوليين. إن المملكة المتحدة تثمن عاليا شراكتها الراسخة مع لبنان ومع الجيش اللبناني. وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة، فإننا نؤكد التزامنا بدعم الجهود التي تعزز الأمن وتحافظ على سيادة لبنان".

 

 

أخبار لبنان

البريطانية:

كولينز

اختتم

زيارته

للبنان

بتأكيد

الالتزام

تعزيز

الأمن

والمحافظة

السيادة

LBCI التالي
عون والحاج يبحثان توسيع خدمات الإنترنت وتعزيز قطاع الاتصالات
مجلس الإنماء والإعمار: شاحنات دخلت بعد ظهر اليوم عنوة الى مطمر طرابلس وأفرغت نفايات تعرض منشآت المشروع للخطر وتهدد السلامة العامة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-09-16

الحجار اختتم زيارته إسلام آباد بجولة شملت مؤسسات أمنية وتقنية باكستانية

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-05

رجي إستقبل أرنو: التزام بدعم دولي غير مشروط للبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-17

الإليزيه: ماكرون وعون وعبدالله الثاني يبحثون تعزيز سيادة لبنان ودعم الجيش

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-01

منسى عرض مع نظيره الصربي تعزيز التعاون: لبنان متمسك بصون سيادته ودعم مؤسساته الشرعية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:06

وزارة العمل حذرت من صفحة وهمية على "إنستغرام" تنتحل صفة واسم وصورة الوزير حيدر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من الجبهة إلى رغيف الخبز: هذا ما تحاول الـFAO القيام به

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

بيروت تعيد القراءة إلى الواجهة… الإعلان عن النسخة الـ67 لمعرض الكتاب العربي الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

لبنان وسوريا والأردن... رحلات سياحية برّية مشتركة تبدأ بالسياحة الدينية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-31

نصبٌ في نيويورك وأدباءُ المهجر... تحرّكٌ لبناني وضّح جذور الحكاية

LBCI
حال الطقس
2026-05-25

طقس رطب ومستقر نسبيا ودرجات حرارة دون المعدلات خلال الأيام المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-17

سلام ترأس اجتماعاً خُصّص لمتابعة المشاريع ذات الأولوية في الجنوب

LBCI
أمن وقضاء
2026-09-08

الجيش: الوحدات العسكرية منتشرة في كل المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي خصوصا منطقة النبطية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:33

حادثة "فلاي دبي" تتفاعل في إسرائيل... اجتماعات أمنية ونتنياهو يصعّد في وجه المعارضة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من الجبهة إلى رغيف الخبز: هذا ما تحاول الـFAO القيام به

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

بيروت تعيد القراءة إلى الواجهة… الإعلان عن النسخة الـ67 لمعرض الكتاب العربي الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

لبنان وسوريا والأردن... رحلات سياحية برّية مشتركة تبدأ بالسياحة الدينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

في زيارته الثالثة للجنوب… سلام: عودة المؤسسات وتعزيز حضور الأجهزة الأمنية في النبطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

اتصال عبدالله الثاني وروبيو... ماذا حمل من رسائل للبنان والجيش وخفض التصعيد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

فاتورة متحركة لكهرباء لبنان أفضل من فاتورة المولد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

زيارة سلام إلى نيويورك وواشنطن... ما الذي تحقق وما الخطوات المقبلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

ملف الدواء بالأرقام: تغطية أكبر ورقابة أشدّ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
01:54

انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
05:32

الطقس ممطر مع برق ورعد... إليكم التفاصيل

LBCI
اسرار
23:19

أسرار الصحف 2-10-2026

LBCI
أخبار لبنان
09:37

القاضية رلى عثمان تحيل أمين سلام وشقيقه ونقيب خبراء المحاسبة إلى محكمة الجنايات

LBCI
أخبار لبنان
05:05

"الوطني الحر" رداً على نواف الموسوي: "يمتهن الكذب ويتخيّل تفاصيل وقائع ليوحي بأنه في دائرة القرار"

LBCI
أمن وقضاء
11:58

قوى الامن: توقيف شخص يحتجز فتيات ويفرض "خوّات" على مشغّليهنّ ويطلق النار عند عدم الدفع

LBCI
أخبار لبنان
05:43

عون: أبناء الجنوب هم حراس الأرض... والدولة سندكم ولن تتخلى عن أي شبر من أرضكم

LBCI
أخبار دولية
09:16

نتنياهو: أي جهة يثبت ضلوعها في حادثة طائرة "فلاي دبي" ستدفع "ثمنا باهظا"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More