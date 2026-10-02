عون وسلام يبحثان نتائج جولة سلام وخطوات معالجة الأوضاع المعيشية

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، واطّلع منه على نتائج زيارته إلى نيويورك وواشنطن، والمحادثات الإيجابية التي أجراها مع عدد من المسؤولين الأميركيين والدوليين، والتي تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة.



كما أطلع الرئيس نواف سلام رئيس الجمهورية على أجواء جولته قبل ظهر اليوم في منطقة النبطية، واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين والمواطنين، والتي تناولت حاجات أبناء المنطقة.



وبحث الرئيسان في الخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة الشؤون المعيشية والحياتية، والإجراءات التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته أمس.