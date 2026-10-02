عون والحاج يبحثان توسيع خدمات الإنترنت وتعزيز قطاع الاتصالات

عرض الرئيس جوزاف عون مع وزير الاتصالات شارل الحاج للأوضاع العامة في البلاد والتطورات في المنطقة. وأُكِّد خلال اللقاء "أهمية قطاع الاتصالات في توفير فرص العمل، وضرورة توسيع خدمات الإنترنت لتشمل كامل الأراضي اللبنانية، باعتبارها شرطًا أساسيًا للتحوّل الرقمي وتنمية الاقتصاد".