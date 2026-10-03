وفد من الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية التقى المندوبة الدائمة للجمهورية اللبنانية لدى الاونيسكو

عقد وفد من الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية (ELMS) اجتماعًا مع المندوبة الدائمة للجمهورية اللبنانية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، السفيرة هند درويش، في حضور المكلّف بمهام لدى البعثة سيريل بدوي، في إطار تعزيز التواصل والتعاون المؤسسي.

وضمّ وفد الجمعية رئيسها الدكتور إيلي حداد، رئيس اللجنة العلمية الدكتور شربل مسعد، ومسؤولة قسم طب الأورام الدكتورة ليال راشد.

وتناول اللقاء سبل وآفاق التعاون بين الجمعية والبعثة الدائمة للبنان لدى اليونسكو، بما يسهم في إبراز المكانة العلمية والمهنية المتميزة للكفاءات الطبية اللبنانية المنتشرة في أوروبا، والتعريف بالدور الذي تضطلع به هذه النخبة في المجالات الطبية والأكاديمية والبحثية.

كما جرى التداول في عدد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز هذا التعاون وترسيخ جسور التواصل بين الكفاءات الطبية اللبنانية في أوروبا والمؤسسات الوطنية والدولية، على أن يتم العمل على إطلاق هذه المبادرات وتنفيذها بصورة تدريجية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الحرص المشترك على توحيد الجهود والاستفادة من الطاقات والخبرات اللبنانية في الخارج، بما يعزز حضور لبنان وكفاءاته العلمية والطبية على الساحة الدولية.