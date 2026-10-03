مصرف الإسكان يُطلق قريباً منصّة DINA المساعدة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

في خطوة رائدة في مجال التطوّر الرقمي، أعلن مصرف الإسكان عن الإطلاق المرتقب لـ DINA (Digital Intelligent Navigation Assistant)، المساعدة الرقمية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، "وذلك في إطار مسيرة المصرف المستمرة نحو التحوّل الرقمي وتطوير خدماته".

ولفت المصرف، في بيان، الى أنه "سيجري تطوير تطبيق DINA بهدف توفير معلومات فورية وواضحة وموثوقة للمتعاملين حول القروض السكنية التي يقدمها المصرف، وشروط الاستفادة منها، والمستندات المطلوبة، إضافةً إلى محاكاة القروض، وذلك على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية".

وأوضح أن هذه المبادرة تشكّل "محطة مهمة في مسيرة التحوّل الرقمي لمصرف الإسكان، وتعكس التزام المصرف بتبسيط الوصول إلى المعلومات، وتطوير خدماته، والارتقاء بتجربة المتعاملين معه".

وأكد المصرف أن "نجاح تطبيق DINA يتطلب تعاون جميع الإدارات والأقسام في المصرف ودعمها، وكذلك المؤسسات المالية والمصرفية التي يتعامل معها المصرف والمقترِضين كما وطالبي القروض".

وأعلن أنه سيتم "تزويد المتعاملين قريباً بالمزيد من التفاصيل المتعلقة بآلية التطبيق، والتنسيق الداخلي، وموعد الإطلاق الرسمي".