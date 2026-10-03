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مخزومي لبى دعوة الصايغ الى مأدبة غداء

أخبار لبنان
2026-10-03 | 08:52
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مخزومي لبى دعوة الصايغ الى مأدبة غداء
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مخزومي لبى دعوة الصايغ الى مأدبة غداء

لبّى النائب فؤاد مخزومي دعوة النائب فيصل الصايغ إلى مأدبة غداء، بحضور وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، رئيس الحزب التقدمي الإشتراكيّ النائب تيمور جنبلاط، وعدد من النواب والوزراء والشخصيات السياسية والاجتماعية.

 

وأكّد أنّ اللقاء كان مناسبة لتبادل الآراء في شأن الأوضاع العامة في لبنان والتطورات في المنطقة، إضافة إلى التحديات التي تواجه العاصمة بيروت، وسبل معالجتها وتعزيز العمل المشترك لنواب بيروت للنهوض بها وحماية مصالح أهلها. 

 

وأكد المجتمعون أن معالجة أزمات العاصمة تتطلب تعاوناً جدياً وتنسيقاً مستمراً بين مختلف المعنيين، بما يساهم في تحسين الخدمات، ودعم الإنماء وتعزيز دور العاصمة ومكانتها.

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