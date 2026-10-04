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الحاج للـLBCI: حزب الله أساس المشكلة ولا أحد يستطيع فرض علينا قانون انتخاب
أخبار لبنان
2026-10-04 | 04:25
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الحاج للـLBCI: حزب الله أساس المشكلة ولا أحد يستطيع فرض علينا قانون انتخاب
رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أن أساس المشكلة اليوم هو حزب الله الذي يعيش حالة انكار.
وقال الحاج في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "على الحكومة أن تعي أنه يقول لها علنا أرفض تسليم السلاح والاجراءات الحكومية يجي أن تنفذ".
وأضاف: "على السلطة اتخاذ اجراءات تنفيذية بوجه كل من يعرقل قيام الدولة".
ولفت الى أن من الاسباب التي تمنع تأمين الكهرباء هي رفض اعتماد تعرفة متحركة وعدم دفع الالتزامات للدولة وعدم الجباية من المخيمات الفلسطينية، مشيرا الى أنه لو تشكلت الهيئة الناظمة منذ 15 سنة لكنا انتهينا من المشكلة.
وشدد الحاج على "ألا أحد يستطيع فرض علينا قانون انتخاب و"فشر على رقبتهم"".
وقال: "النزوح السوري غير الشرعي لم يعد يشكل تهديدا ديموغرافيا كما كان في السابق وكل ملف فيه خطر وجودي نتصدى له والخوف الاكبر هو بموضوع هجرة الشباب".
أخبار لبنان
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