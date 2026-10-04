أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير العمل حث من تنزانيا المغتربين على المساهمة في اعادة الاعمار ونمو الاقتصاد
أخبار لبنان
2026-10-04 | 08:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
وزير العمل حث من تنزانيا المغتربين على المساهمة في اعادة الاعمار ونمو الاقتصاد
شدد وزير العمل محمد حيدر امام ابناء الجالية اللبنانية في تنزانيا، على هامش مشاركته في مؤتمر حوار الدوحة الذي يعقد في العاصمة التنزانية "دار السلام" بدعوة من وزارة العمل القطرية، على أن مشاركة لبنان في المؤتمر أساسية. وقال: "من هنا اشدد على دوركم ودور كل المغتربين في العالم للمساهمة في اعادة الاعمار لان بقاء الارض من بقاء الانسان ونحن كحكومة ووزارة سنكون الى جانبكم. وفي المقابل انا هنا للاطلاع على اوضاعكم وسبل مساعدتكم، ولن نتوانى عن القيام بذلك".
وأكد "أهمية عودة المغتربين الى لبنان والمساهمة في اعادة اعماره وتعزيز اقتصاده وإنمائه عبر مؤسسات الدولة لاسيما مؤسسة "ايدال" وباقي المؤسسات المعنية". وقال: "لبنان لا يقوم الا بجناحيه المقيم والمغترب، فلبنان هو بلد الجميع وعلى جميع ابنائه المساهمة في نهوضه وتعزيز منعته الوطنية ووحدته التي تشكل الاداة الاساسية في الصمود ومواجهه العدوان".
وشدد على أن "الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب وعودة الاسرى واعادة الإعمار خط احمر ولن نقبل باي خطوة تحصل من دون تحقيق هذه الاهداف التي هي شروط أساسية على طاولة النقاش".
واستمع حيدر من أبناء الجالية إلى آرائهم وهواجسهم، في إطار تعزيز التواصل بين الدولة اللبنانية وأبنائها المنتشرين في دول الاغتراب.
بدورهم رحب أبناء الجالية بحيدر، معتبرين أن "زيارته تحمل دلالات مهمة، لكونها تعكس حرص الدولة اللبنانية على التواصل مع أبنائها في الخارج، والاطلاع على أوضاعهم واحتياجاتهم، وتعزيز الروابط التي تجمعهم بوطنهم الأم". وأكدوا أن "وجود ممثل عن الدولة اللبنانية بينهم يشكل مناسبة للتأكيد على عمق العلاقة التي تربط اللبنانيين المقيمين في أفريقيا بوطنهم"، مشيرين إلى أن "الجالية اللبنانية في تنزانيا تضم نحو 700 لبناني، يعملون في مجالات مختلفة ويساهمون في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".
وشددوا على أن "الحضور اللبناني في أفريقيا لا يقتصر على تنزانيا، بل يشمل عدداً كبيراً من الدول، حيث استطاع اللبنانيون على مدى عقود بناء علاقات اقتصادية واجتماعية راسخة، وتكوين خبرات وإمكانات يمكن أن تشكل رافداً مهماً للبنان، ولا سيما في مجالات الاستثمار والتنمية وإعادة الإعمار". وأكدوا أن "الجنوب يحتاج إلى أبنائه وطاقاتهم وخبراتهم، كما أن لبنان يحتاج إلى جميع أبنائه المنتشرين في مختلف أنحاء العالم"، معتبرين أن "الاغتراب اللبناني يشكل طاقة بشرية واقتصادية يمكن الإفادة منها في عملية النهوض الوطني". وشددوا على "أهمية قيام دولة المؤسسات والقانون، وتوفير الاستقرار والشفافية والوضوح، وحماية المستثمرين والمغتربين وحفظ حقوقهم واستثماراتهم، بما يعزز ثقتهم بلبنان ويدفعهم إلى توظيف جزء من إمكاناتهم في وطنهم".
وأكدوا استعدادهم "لمواصلة التواصل مع الدولة اللبنانية والمساهمة، كل من موقعه، في دعم وطنهم وتعزيز حضوره الاقتصادي والإنمائي، انطلاقاً من إيمانهم بأن لبنان يحتاج إلى جميع أبنائه، في الداخل والخارج".
أخبار لبنان
العمل
تنزانيا
المغتربين
المساهمة
اعادة
الاعمار
الاقتصاد
التالي
وزارة الأشغال تباشر بالتنسيق مع مصلحة الليطاني استحداث عبارة مائية بديلة للجسر المدمر في طيرفلسيه
قصف إسرائيلي استهدف ميفدون والمنطقةَ الواقعة بين بلدتي أرنون وكفرتبنيت في قضاء النبطية... هكذا يبدو المشهد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-09-15
الرئيس عون دعا الاتحاد الأوروبي الى المساهمة في إعادة الاعمار ورحب بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهلة "اليونيفيل"
آخر الأخبار
2026-09-15
الرئيس عون دعا الاتحاد الأوروبي الى المساهمة في إعادة الاعمار ورحب بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهلة "اليونيفيل"
0
أخبار دولية
2026-09-24
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يخفض توقعات النمو للعراق ولبنان بسبب الحرب
أخبار دولية
2026-09-24
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يخفض توقعات النمو للعراق ولبنان بسبب الحرب
0
أخبار لبنان
2026-09-10
قبيسي من برلين: ليكن ملف اعادة الاعمار ووقف الاعتداءات واعادة الاسرى من اولويات عمل الحكومة
أخبار لبنان
2026-09-10
قبيسي من برلين: ليكن ملف اعادة الاعمار ووقف الاعتداءات واعادة الاسرى من اولويات عمل الحكومة
0
أخبار دولية
2026-07-08
صندوق النقد الدولي يخفض مجددا توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي
أخبار دولية
2026-07-08
صندوق النقد الدولي يخفض مجددا توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:26
سلامة يختتم زيارته الأردن بلقاء الأمير الحسن بن طلال بعد أن التقى وزراء الخارجية والثقافة والآثار
أخبار لبنان
12:26
سلامة يختتم زيارته الأردن بلقاء الأمير الحسن بن طلال بعد أن التقى وزراء الخارجية والثقافة والآثار
0
أمن وقضاء
11:29
مطلوبان للقضاء بجرائم قتل وأسلحة وتأليف عصابة وإطلاق نار في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
11:29
مطلوبان للقضاء بجرائم قتل وأسلحة وتأليف عصابة وإطلاق نار في قبضة شعبة المعلومات
0
أخبار لبنان
09:51
باسيل من جبيل: لا يحق لنا الاستخفاف بتضحيات الآخرين وخلافاتنا يجب ألا تكون أقوى من مصلحة البلد
أخبار لبنان
09:51
باسيل من جبيل: لا يحق لنا الاستخفاف بتضحيات الآخرين وخلافاتنا يجب ألا تكون أقوى من مصلحة البلد
0
أخبار لبنان
09:49
وزير الثقافة يستهل زيارته الرسمية إلى الأردن بمحاضرة عن الدبلوماسية الثقافية ويلتقي مجلس الأعيان
أخبار لبنان
09:49
وزير الثقافة يستهل زيارته الرسمية إلى الأردن بمحاضرة عن الدبلوماسية الثقافية ويلتقي مجلس الأعيان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:08
الحوثيون يعلنون استهداف منشأة لأرامكو في الرياض
أخبار دولية
15:08
الحوثيون يعلنون استهداف منشأة لأرامكو في الرياض
0
آخر الأخبار
14:59
العراق: شحن مليوني برميل من النفط الخام على متن ناقلة عملاقة إلى خارج مضيق هرمز
آخر الأخبار
14:59
العراق: شحن مليوني برميل من النفط الخام على متن ناقلة عملاقة إلى خارج مضيق هرمز
0
أخبار دولية
07:45
طيارون ومضيفون يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية وأخرى دخلوا عبر مطار بن غوريون من دون اعتراض... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
07:45
طيارون ومضيفون يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية وأخرى دخلوا عبر مطار بن غوريون من دون اعتراض... اليكم التفاصيل
0
أمن وقضاء
15:46
قوى الأمن تنشر صورًا عن المواقع الإلكترونيّة الاحتياليّة: احذروا مواقع الاستثمار والتداول الوهميّة ولا تقعوا ضحيّة الاحتيال
أمن وقضاء
15:46
قوى الأمن تنشر صورًا عن المواقع الإلكترونيّة الاحتياليّة: احذروا مواقع الاستثمار والتداول الوهميّة ولا تقعوا ضحيّة الاحتيال
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:48
قصف إسرائيلي استهدف ميفدون والمنطقةَ الواقعة بين بلدتي أرنون وكفرتبنيت في قضاء النبطية... هكذا يبدو المشهد
تقارير نشرة الاخبار
07:48
قصف إسرائيلي استهدف ميفدون والمنطقةَ الواقعة بين بلدتي أرنون وكفرتبنيت في قضاء النبطية... هكذا يبدو المشهد
0
أخبار دولية
07:45
طيارون ومضيفون يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية وأخرى دخلوا عبر مطار بن غوريون من دون اعتراض... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
07:45
طيارون ومضيفون يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية وأخرى دخلوا عبر مطار بن غوريون من دون اعتراض... اليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
06:27
المتحدث باسم الخارجية الإيراني: طهران أبلغت الوسطاء موقفها من الرد الأميركي على خطتها
أخبار دولية
06:27
المتحدث باسم الخارجية الإيراني: طهران أبلغت الوسطاء موقفها من الرد الأميركي على خطتها
0
أخبار دولية
02:54
ترامب يلوّح بقرب اتخاذ قرار بشأن إيران
أخبار دولية
02:54
ترامب يلوّح بقرب اتخاذ قرار بشأن إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في موسم التفاح... بلدة شاتين تحتفل بمحصولها
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في موسم التفاح... بلدة شاتين تحتفل بمحصولها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رشيا تحتفل بيوم الدبس...
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رشيا تحتفل بيوم الدبس...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
النافعة تدخل مسار المكننة… واختيار الشركة المشغّلة للنظام الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:39
النافعة تدخل مسار المكننة… واختيار الشركة المشغّلة للنظام الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عُماني وراء حادثة طائرة فلاي دبي … ومستجدات أخرى
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عُماني وراء حادثة طائرة فلاي دبي … ومستجدات أخرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إنذارات كاذبة… وقلق حقيقي
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إنذارات كاذبة… وقلق حقيقي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
15:46
قوى الأمن تنشر صورًا عن المواقع الإلكترونيّة الاحتياليّة: احذروا مواقع الاستثمار والتداول الوهميّة ولا تقعوا ضحيّة الاحتيال
أمن وقضاء
15:46
قوى الأمن تنشر صورًا عن المواقع الإلكترونيّة الاحتياليّة: احذروا مواقع الاستثمار والتداول الوهميّة ولا تقعوا ضحيّة الاحتيال
2
أمن وقضاء
14:55
الجيش يضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية في منطقة بشامون - عاليه ويوقف مطلوبين بجرائم الاتجار بالأسلحة والمخدرات
أمن وقضاء
14:55
الجيش يضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية في منطقة بشامون - عاليه ويوقف مطلوبين بجرائم الاتجار بالأسلحة والمخدرات
3
أخبار دولية
07:45
طيارون ومضيفون يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية وأخرى دخلوا عبر مطار بن غوريون من دون اعتراض... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
07:45
طيارون ومضيفون يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية وأخرى دخلوا عبر مطار بن غوريون من دون اعتراض... اليكم التفاصيل
4
أمن وقضاء
15:41
تدابير سير على الطريق البحريّة من الكرنتينا باتّجاه شركة "مازدا" تزامنًا مع تدريبات لعدّائين تحضيرا لماراتون بيروت الدولي
أمن وقضاء
15:41
تدابير سير على الطريق البحريّة من الكرنتينا باتّجاه شركة "مازدا" تزامنًا مع تدريبات لعدّائين تحضيرا لماراتون بيروت الدولي
5
حال الطقس
03:30
طقس متقلب مع احتمال امطار خفيفية...
حال الطقس
03:30
طقس متقلب مع احتمال امطار خفيفية...
6
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عُماني وراء حادثة طائرة فلاي دبي … ومستجدات أخرى
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عُماني وراء حادثة طائرة فلاي دبي … ومستجدات أخرى
7
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إنذارات كاذبة… وقلق حقيقي
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إنذارات كاذبة… وقلق حقيقي
8
تقارير نشرة الاخبار
13:39
النافعة تدخل مسار المكننة… واختيار الشركة المشغّلة للنظام الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:39
النافعة تدخل مسار المكننة… واختيار الشركة المشغّلة للنظام الجديد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More