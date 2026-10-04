وزارة الأشغال تباشر بالتنسيق مع مصلحة الليطاني استحداث عبارة مائية بديلة للجسر المدمر في طيرفلسيه

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أن وزارة الأشغال العامة والنقل باشرت، بالتنسيق معها، تنفيذ أعمال استحداث عبارة مائية لتأمين معبر بديل للجسر المدمر في منطقة طيرفلسيه، والذي تعرّض للتدمير جراء الغارات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة.







وأوضحت مصلحة الليطاني أن "الأعمال تكتسب أهمية في إعادة تسهيل حركة المواطنين والآليات بين مناطق صيدا – الزهراني وقضاء صور، ولاسيما حركة نقل المنتجات والمستلزمات الزراعية"، وأنها تواكب الأعمال ميدانياً من خلال فريقها الفني، بالتنسيق مع الوزارة والاستشاري والمتعهد، لضمان مراعاة المتطلبات الفنية والهيدروليكية وحماية مجرى نهر الليطاني والمنشآت التابعة له.







ويأتي تنفيذ العبارة كحلّ مؤقت لتأمين حركة العبور إلى حين إعادة تأهيل الجسر الدائم وإعادته إلى الخدمة.