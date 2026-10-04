أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الثقافة يستهل زيارته الرسمية إلى الأردن بمحاضرة عن الدبلوماسية الثقافية ويلتقي مجلس الأعيان
أخبار لبنان
2026-10-04 | 09:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
وزير الثقافة يستهل زيارته الرسمية إلى الأردن بمحاضرة عن الدبلوماسية الثقافية ويلتقي مجلس الأعيان
بدأ وزير الثقافة غسان سلامة زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية تلبية لدعوة رسمية، استهلها بإلقاء محاضرة بعنوان "الدبلوماسية الثقافية: هل تنجح حيث تتعثر السياسة؟" في مقر السفارة اللبنانية في عمان، بدعوة من الجمعية اللبنانية - الأردنية وبإشراف السفيرة اللبنانية في العاصمة الأردنية بريجيت طوق، وبحضور الدبلوماسي الاممي الاخضر الابراهيمي، وزير الخارجية الاردني السابق مروان المعشر، رئيسة مجلس امناء المتحف الوطني للفنون الجملية الاميرة وجدان الهاشم وحشد من الوزراء والشخصيات الدبلوماسية والفاعليات الثقافية والأدبية وأعضاء من مجلس الأعيان الأردني.
وألقت طوق كلمة ترحيبية قالت فيها: "يسعدني ويشرفني أن أرحب اليوم بقامة لبنانية كبيرة تركت أثراً في جيل كامل من اللبنانيين يتجاوز حدود المناصب التي تولاها. كنا ننتظر ظهور الدكتور غسان سلامة على شاشات التلفزيون لا لنسمع مسرداً للأحداث، بل مثقفاً يفكر وأستاذاً يشرح ورجلاً يقرأ لبنان والعالم بعين أوسع من اللحظة وأعمق من الحدث".
أضافت: "في مسيرة الدكتور سلامة من الجامعة إلى الدولة ومن لبنان إلى الأمم المتحدة ثم العودة إلى خدمة الوطن، نرى صورة من صور لبنان الذي نؤمن به، لبنان المنفتح على العالم، المتعدد في ثقافته، الواثق من قدرته على الحوار، والراسخ في الوقت نفسه بجذوره وهويته. وإن كان موضوع لقائنا اليوم هو العلاقة بين الثقافة والسياسة، فمن أجدر بالحديث عنهما ممن عاشهما معاً، مثقفاً في قلب السياسة وسياسياً لم يغادر الثقافة يوماً".
عقب ذلك، انتقل سلامة إلى صلب موضوع محاضرته، فقال: "منذ نحو ثلاثة أسابيع، أقفلنا معركة في حرب لم تنتهِ بعد، هي الحرب الدائرة حول هوية لبنان، وبالتالي هوية الجنوب اللبناني".
أضاف: "الحرب الأخيرة وضعت وزارة الثقافة أمام اختبار وجودي يتمثل في حماية الذاكرة والحفاظ على الآثار خصوصاً في الجنوب، وكان الرهان على الدبلوماسية الثقافية، فبحثنا عن شكل الحماية الأعلى الذي يوفره القانون الدولي. وهذا التحرك الدبلوماسي أثمر في مطلع نيسان الماضي عن عقد اجتماع طارئ للجنة التراث العالمي في اليونسكو التي تضم 21 دولة، اتخذت فيه بالإجماع قراراً تاريخياً بوضع 73 موقعاً أثرياً وتراثياً لبنانياً تحت نظام الحماية المعززة، وهي أعلى درجات الحماية التي يمنحها المجتمع الدولي. والوزارة تواصل اليوم معركتها الدبلوماسية للبناء على هذا الإنجاز، من خلال العمل على إدراج مواقع لبنانية مدرجة أساساً على لائحة التراث العالمي على لائحة التراث المعرض للخطر، لما يوفره ذلك من حصانة دولية واهتمام استثنائي".
تلى المحاضرة حفل استقبال على شرف الوزير سلامة في مقر السفارة بحضور كبار المسؤولين وأبناء الجالية اللبنانية في الأردن.
كما التقى وزير الثقافة في مقر السفارة رئيسة لجنة الثقافة والشباب في مجلس الأعيان العين هيفاء النجار، ورئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس الأعيان العين ميشال نزال. ومن المقرر أن يعقد في وقت لاحق من اليوم لقاءات مع عدد من الوزراء الأردنيين.
أخبار لبنان
الثقافة
يستهل
زيارته
الرسمية
الأردن
بمحاضرة
الدبلوماسية
الثقافية
ويلتقي
الأعيان
التالي
باسيل من جبيل: لا يحق لنا الاستخفاف بتضحيات الآخرين وخلافاتنا يجب ألا تكون أقوى من مصلحة البلد
وزارة الأشغال تباشر بالتنسيق مع مصلحة الليطاني استحداث عبارة مائية بديلة للجسر المدمر في طيرفلسيه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:26
سلامة يختتم زيارته الأردن بلقاء الأمير الحسن بن طلال بعد أن التقى وزراء الخارجية والثقافة والآثار
أخبار لبنان
12:26
سلامة يختتم زيارته الأردن بلقاء الأمير الحسن بن طلال بعد أن التقى وزراء الخارجية والثقافة والآثار
0
أخبار لبنان
2026-07-17
وزير الثقافة: 40 ألف لبناني لبّوا أمس دعوتنا لزيارة نحو ثلاثين متحفا
أخبار لبنان
2026-07-17
وزير الثقافة: 40 ألف لبناني لبّوا أمس دعوتنا لزيارة نحو ثلاثين متحفا
0
آخر الأخبار
2026-07-22
الوكالة الرسمية نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: استهداف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن
آخر الأخبار
2026-07-22
الوكالة الرسمية نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: استهداف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن
0
أخبار لبنان
2026-07-17
وزير الثقافة جال والسفير عيسى في أرجاء المتحف: هدفنا الحفاظ على مقتنياته وتأهيله ليبقى واجهة ثقافية وطنية
أخبار لبنان
2026-07-17
وزير الثقافة جال والسفير عيسى في أرجاء المتحف: هدفنا الحفاظ على مقتنياته وتأهيله ليبقى واجهة ثقافية وطنية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:26
سلامة يختتم زيارته الأردن بلقاء الأمير الحسن بن طلال بعد أن التقى وزراء الخارجية والثقافة والآثار
أخبار لبنان
12:26
سلامة يختتم زيارته الأردن بلقاء الأمير الحسن بن طلال بعد أن التقى وزراء الخارجية والثقافة والآثار
0
أمن وقضاء
11:29
مطلوبان للقضاء بجرائم قتل وأسلحة وتأليف عصابة وإطلاق نار في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
11:29
مطلوبان للقضاء بجرائم قتل وأسلحة وتأليف عصابة وإطلاق نار في قبضة شعبة المعلومات
0
أخبار لبنان
09:51
باسيل من جبيل: لا يحق لنا الاستخفاف بتضحيات الآخرين وخلافاتنا يجب ألا تكون أقوى من مصلحة البلد
أخبار لبنان
09:51
باسيل من جبيل: لا يحق لنا الاستخفاف بتضحيات الآخرين وخلافاتنا يجب ألا تكون أقوى من مصلحة البلد
0
أخبار لبنان
08:49
وزارة الأشغال تباشر بالتنسيق مع مصلحة الليطاني استحداث عبارة مائية بديلة للجسر المدمر في طيرفلسيه
أخبار لبنان
08:49
وزارة الأشغال تباشر بالتنسيق مع مصلحة الليطاني استحداث عبارة مائية بديلة للجسر المدمر في طيرفلسيه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:08
الحوثيون يعلنون استهداف منشأة لأرامكو في الرياض
أخبار دولية
15:08
الحوثيون يعلنون استهداف منشأة لأرامكو في الرياض
0
آخر الأخبار
14:59
العراق: شحن مليوني برميل من النفط الخام على متن ناقلة عملاقة إلى خارج مضيق هرمز
آخر الأخبار
14:59
العراق: شحن مليوني برميل من النفط الخام على متن ناقلة عملاقة إلى خارج مضيق هرمز
0
أخبار دولية
07:45
طيارون ومضيفون يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية وأخرى دخلوا عبر مطار بن غوريون من دون اعتراض... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
07:45
طيارون ومضيفون يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية وأخرى دخلوا عبر مطار بن غوريون من دون اعتراض... اليكم التفاصيل
0
أمن وقضاء
15:46
قوى الأمن تنشر صورًا عن المواقع الإلكترونيّة الاحتياليّة: احذروا مواقع الاستثمار والتداول الوهميّة ولا تقعوا ضحيّة الاحتيال
أمن وقضاء
15:46
قوى الأمن تنشر صورًا عن المواقع الإلكترونيّة الاحتياليّة: احذروا مواقع الاستثمار والتداول الوهميّة ولا تقعوا ضحيّة الاحتيال
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:48
قصف إسرائيلي استهدف ميفدون والمنطقةَ الواقعة بين بلدتي أرنون وكفرتبنيت في قضاء النبطية... هكذا يبدو المشهد
تقارير نشرة الاخبار
07:48
قصف إسرائيلي استهدف ميفدون والمنطقةَ الواقعة بين بلدتي أرنون وكفرتبنيت في قضاء النبطية... هكذا يبدو المشهد
0
أخبار دولية
07:45
طيارون ومضيفون يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية وأخرى دخلوا عبر مطار بن غوريون من دون اعتراض... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
07:45
طيارون ومضيفون يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية وأخرى دخلوا عبر مطار بن غوريون من دون اعتراض... اليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
06:27
المتحدث باسم الخارجية الإيراني: طهران أبلغت الوسطاء موقفها من الرد الأميركي على خطتها
أخبار دولية
06:27
المتحدث باسم الخارجية الإيراني: طهران أبلغت الوسطاء موقفها من الرد الأميركي على خطتها
0
أخبار دولية
02:54
ترامب يلوّح بقرب اتخاذ قرار بشأن إيران
أخبار دولية
02:54
ترامب يلوّح بقرب اتخاذ قرار بشأن إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في موسم التفاح... بلدة شاتين تحتفل بمحصولها
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في موسم التفاح... بلدة شاتين تحتفل بمحصولها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رشيا تحتفل بيوم الدبس...
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رشيا تحتفل بيوم الدبس...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
النافعة تدخل مسار المكننة… واختيار الشركة المشغّلة للنظام الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:39
النافعة تدخل مسار المكننة… واختيار الشركة المشغّلة للنظام الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عُماني وراء حادثة طائرة فلاي دبي … ومستجدات أخرى
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عُماني وراء حادثة طائرة فلاي دبي … ومستجدات أخرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إنذارات كاذبة… وقلق حقيقي
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إنذارات كاذبة… وقلق حقيقي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
15:46
قوى الأمن تنشر صورًا عن المواقع الإلكترونيّة الاحتياليّة: احذروا مواقع الاستثمار والتداول الوهميّة ولا تقعوا ضحيّة الاحتيال
أمن وقضاء
15:46
قوى الأمن تنشر صورًا عن المواقع الإلكترونيّة الاحتياليّة: احذروا مواقع الاستثمار والتداول الوهميّة ولا تقعوا ضحيّة الاحتيال
2
أمن وقضاء
14:55
الجيش يضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية في منطقة بشامون - عاليه ويوقف مطلوبين بجرائم الاتجار بالأسلحة والمخدرات
أمن وقضاء
14:55
الجيش يضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية في منطقة بشامون - عاليه ويوقف مطلوبين بجرائم الاتجار بالأسلحة والمخدرات
3
أخبار دولية
07:45
طيارون ومضيفون يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية وأخرى دخلوا عبر مطار بن غوريون من دون اعتراض... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
07:45
طيارون ومضيفون يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية وأخرى دخلوا عبر مطار بن غوريون من دون اعتراض... اليكم التفاصيل
4
أمن وقضاء
15:41
تدابير سير على الطريق البحريّة من الكرنتينا باتّجاه شركة "مازدا" تزامنًا مع تدريبات لعدّائين تحضيرا لماراتون بيروت الدولي
أمن وقضاء
15:41
تدابير سير على الطريق البحريّة من الكرنتينا باتّجاه شركة "مازدا" تزامنًا مع تدريبات لعدّائين تحضيرا لماراتون بيروت الدولي
5
حال الطقس
03:30
طقس متقلب مع احتمال امطار خفيفية...
حال الطقس
03:30
طقس متقلب مع احتمال امطار خفيفية...
6
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عُماني وراء حادثة طائرة فلاي دبي … ومستجدات أخرى
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عُماني وراء حادثة طائرة فلاي دبي … ومستجدات أخرى
7
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إنذارات كاذبة… وقلق حقيقي
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إنذارات كاذبة… وقلق حقيقي
8
تقارير نشرة الاخبار
13:39
النافعة تدخل مسار المكننة… واختيار الشركة المشغّلة للنظام الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:39
النافعة تدخل مسار المكننة… واختيار الشركة المشغّلة للنظام الجديد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More