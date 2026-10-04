أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
سبوتلايت
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلام: هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وحيثما تستطيع الدولة أن تكون موجودة يجب أن تكون حاضرة

أخبار لبنان
2026-10-04 | 14:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلام: هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وحيثما تستطيع الدولة أن تكون موجودة يجب أن تكون حاضرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
سلام: هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وحيثما تستطيع الدولة أن تكون موجودة يجب أن تكون حاضرة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أنه "حيثما يستطيع الناس أن يعودوا، وحيثما تستطيع الدولة أن تكون موجودة، يجب أن تكون حاضرة. هذه هي الرسالة التي أردت إيصالها: الدولة تواكب هذه العودة ليس من الناحية الأمنية فقط، بل أيضاً من ناحية الخدمات".

وقال في حديث لمحطة NBN: "بدأنا فوراً بإعادة ترميم المدارس ودعمها، لكي يسجّل التلامذة فيها ويعودوا إلى مدارسهم، وفي المرحلة الثانية، سنبدأ بإعادة ترميم خمسة مستشفيات". 

وأشار إلى أن "إمكاناتنا محدودة، ولكنني أريد تجنيد كل ما لدينا من إمكانات لمسار العودة والتعافي والمباشرة في إعادة الإعمار في الوقت نفسه. نحن جميعاً نعرف واقع البلد. نحتاج إلى تمويل خارجي".

وردًّا على سؤال، قال: "أنا لم أقل إن الحرب انتهت. لكننا نقوم بكل هذا لأنني لا أستطيع أن أقول للناس: انتظروا. لا يمكنني أن أطلب منهم البقاء في أماكن الإيواء واللجوء إلى أجل غير مسمى"، مؤكدًا أن "حدود سيادتنا هي حدودنا المعترف بها دولياً، والمطلوب هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل إليها".

وأضاف سلام: "الإطار الذي نتحدث عنه قائم، بالنسبة إليّ، على مبدأين أساسيين: التبادلية والمرحلية. لكن ما ينقص هذا الإطار اليوم هو جدول زمني. أريد أن أعرف: متى ستنسحب إسرائيل؟ ومتى ستنسحب من المواقع التي تحتلها؟ يجب أن يكون هناك جدول زمني حتى يترجم هذا الإطار إلى خطوات عملية يراها الناس. في المقابل، عندما نتحدث عن التبادلية، أقول بوضوح إن بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية ليس التزاماً جديداً"، لافتًا إلى أن "حصر السلاح أمر اتفقنا عليه منذ عام 1989 في اتفاق الطائف، وأعدنا التأكيد عليه في القرارات الدولية، ثم في إعلان وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024. ونحن ملتزمون به".

وأكد أننا "لم نربط الانسحاب الإسرائيلي بعملية جمع السلاح أو تسليم السلاح. بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها التزام أخذناه على أنفسنا نحن اللبنانيين، قبل أن يطلبه أي طرف خارجي. لا يوجد اتفاق سري. هناك ملحق أمني وعسكري، وهذه الملاحق، وفق الأعراف، لا يتم الإعلان عن تفاصيلها دائماً بسبب طبيعتها الأمنية والعسكرية. فليقل لي أحد: ما هو الالتزام الجديد الذي ألزمنا أنفسنا به ولم نكن ملتزمين به سابقاً؟".

وقال: "هل كنت سأكتب هذا الإطار بالطريقة نفسها لو كنت أنا من صاغه؟ بالتأكيد لا. هناك أمور كثيرة كنت سأصوغها بصورة مختلفة وأكثر وضوحاً. على سبيل المثال، عندما يتحدث النص عن إعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية، فأنا أفسّر ذلك على أنه انسحاب كامل إلى حدودنا الدولية المعترف بها. يجب أن نفهم أيضاً طبيعة هذا الإطار. هناك من يتعامل معه وكأنه اتفاقية أو معاهدة. الاتفاقية أو المعاهدة تنتج التزامات قانونية. أما هذا، فهو إطار سياسي، أو خارطة طريق، ولا ينتج بذاته التزامات قانونية من هذا النوع"، مشددًا على أنه "لا يمر يوم من دون أن نؤكد أن هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".

وأوضح أننا "لا نريد أن نفتح من جديد نقاشاً بدأناه منذ عقود. لقد تحدثنا في حصر السلاح في الطائف عام 1989. لا وقت لدينا لنضيعه في مفاوضات جديدة حول أمور سبق أن اتفقنا عليها".

وتساءل: "عندما انسحبت إسرائيل عام 2000، لماذا لم يدخل الجيش إلى كامل المناطق الحدودية؟ الجيش هو حماية لأهلنا، وحماية لحدودنا. وبالتأكيد نريد جيشاً مجهزاً ومسلحاً وقادراً على القيام بواجباته".

وحول قرب انتهاء مهام قوات "اليونيفل"، أعلن الرئيس سلام أن "ما يهمني هو ألا يحصل أي فراغ في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. سنبقى بحاجة إلى وجود قوة دولية في الجنوب. قد لا يكون اسمها "اليونيفيل"، وقد تكون لها صيغة أخرى لم تتحدد بعد. شرحت ذلك للأمين العام للأمم المتحدة. وما يهمنا هو أن تكون أي قوة تحت مظلة الأمم المتحدة وبتفويض من مجلس الأمن".

أخبار لبنان

هدفنا

الانسحاب

الإسرائيلي

الكامل

الأراضي

اللبنانية

وحيثما

تستطيع

الدولة

موجودة

حاضرة

LBCI التالي
العثور على جثة مسن في أحد فنادق جونية
للمرّة الاولى Beirut Marathon بتجربة مختلفة... POINTZERO أكثر من مجرد سباق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-07-22

الرئيس سلام: أكدنا منذ البداية أنّ هدفنا هو الانسحاب الإسرائيليّ الكامل من جميع أراضينا

LBCI
خبر عاجل
2026-09-24

سلام خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني: نؤكد أهمية مواصلة الضغط من أجل انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها ودعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية

LBCI
خبر عاجل
2026-09-24

سلام خلال لقائه بزشكيان: أولويتنا هي انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها والمضي في بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-27

الحاج حسن: لن يستطيعوا نزع سلاح المقاومة وعلى السلطة إنجاز الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أرضنا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:52

العثور على جثة مسن في أحد فنادق جونية

LBCI
رياضة
13:46

للمرّة الاولى Beirut Marathon بتجربة مختلفة... POINTZERO أكثر من مجرد سباق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

في الذكرى الشهرية لـ4 آب... أهالي الضحايا يجددون المطالبة بكشف الحقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نقابة المهندسين تحيي يوبيلها الماسي باحتفال جامع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-09-03

الوكالة الوطنية: قوة إسرائيلية توغّلت في مزرعة حلتا وحاصرت منازل

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-19

قائد القيادة المركزية الأميركية: قدمنا الدعم لإخراج أكثر من مليار برميل نفط من الخليج خلال الشهرين الماضيين

LBCI
خبر عاجل
2026-05-11

ترامب: الإيرانيون يتفقون معنا على أشياء ثم يتراجعون عنها وإيران أبلغتني بوضوح أنها تعتزم أن تمنحنا الغبار النووي

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-10

كركي: سلفات جديدة لمكاتب الصندوق في زغرتا وحلبا وبيت الدين لدفع معاملات المضمونين المنجزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:46

للمرّة الاولى Beirut Marathon بتجربة مختلفة... POINTZERO أكثر من مجرد سباق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

في الذكرى الشهرية لـ4 آب... أهالي الضحايا يجددون المطالبة بكشف الحقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نقابة المهندسين تحيي يوبيلها الماسي باحتفال جامع

LBCI
أمن وقضاء
13:33

عقودٌ من الحلول "المؤقّتة"… سرار العكارية في قلب أزمة النفايات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

طريق القرعون-مشغرة في الـRed Zone اليوم لكنه يستعدُّ للحياة

LBCI
أخبار دولية
13:20

باب المندب يشعل جبهة اليمن من جديد

LBCI
أخبار دولية
13:17

قبيل الانتخابات... نتنياهو يعلن تعزيز القدرات البحرية الإسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
13:05

حادثة فلاي دبي بين تحقيقٍ يجمع الأدلّة وسخرية تجمع المشاهدات

LBCI
أخبار دولية
13:03

حادثة فلاي دبي تكشف ثغرات أمنية إسرائيلية في مراقبة طواقم الطائرات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
07:45

طيارون ومضيفون يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية وأخرى دخلوا عبر مطار بن غوريون من دون اعتراض... اليكم التفاصيل

LBCI
حال الطقس
03:30

طقس متقلب مع احتمال امطار خفيفية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

طريق القرعون-مشغرة في الـRed Zone اليوم لكنه يستعدُّ للحياة

LBCI
فنّ
12:58

صحافي يفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب... هل ترتبط بشاب يبلغ 22 عامًا؟ (فيديو)

LBCI
فنّ
04:26

مفاجأة على المسرح... دوا ليبا تنضم إلى شاكيرا في مدريد (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:24

وزير العمل حث من تنزانيا المغتربين على المساهمة في اعادة الاعمار ونمو الاقتصاد

LBCI
صحف اليوم
23:43

"اتفاق الإطار" أمام امتحان التنفيذ (الشرق الأوسط)

LBCI
أخبار دولية
07:33

الحوثيون يقطعون طريقا رئيسيا لمدينة تعزّ في جنوب غرب اليمن ويحاصرونها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More