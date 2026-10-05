الرئيس عون تسلّم من القزي تقريراً عن إنجازات عمل الجمارك

تسلم رئيس الجمهورية جوزاف عون من المديرة العامة للجمارك غراسيا القزي تقريراً عن إنجازات المديرية والتقدّم المحقّق في عمل الجمارك، كما عرض معها الإجراءات التي تتخذها المديرية لتعزيز الرقابة ومكافحة التهريب وزيادة إيرادات الخزينة.