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الرئيس عون بحث مع الدويهي وحبيش التحديات الأمنية والإصلاحات والأوضاع الاقتصادية واكد دعم صمود الجنوبيين
أخبار لبنان
2026-10-05 | 05:16
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الرئيس عون بحث مع الدويهي وحبيش التحديات الأمنية والإصلاحات والأوضاع الاقتصادية واكد دعم صمود الجنوبيين
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب ميشال الدويهي الذي قال بعد اللقاء: "بحثت مع الرئيس عون التحديات الكبيرة والاستحقاقات الدقيقة التي تنتظر لبنان في المرحلة المقبلة، ولا سيما التحديات الأمنية الخطيرة في ظل الحرب والتوترات القائمة، وضرورة العمل على حماية لبنان واللبنانيين وصون الأمن والاستقرار".
وأضاف: "كما بحثنا الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، ومشاريع الإصلاحات المالية المنتظرة، وأهمية مقاربة هذه الملفات بمسؤولية وجدية، بما يسهم في معالجة الأزمات المتراكمة وتعزيز الاستقرار وتمهيد الطريق أمام التعافي الاقتصادي".
وأوضح أنه أكد للرئيس "ضرورة تضافر الجهود الوطنية لمواجهة هذه المرحلة الدقيقة، ووضع مصلحة لبنان واللبنانيين فوق كل اعتبار".
أيضا، اطّلع الرئيس جوزاف عون من رئيس بلدية جرجوع محمد محيدلي على أوضاع البلدة وحاجات أبنائها، والأضرار التي لحقت بها جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية، والتي أدّت إلى تدمير 42 وحدة سكنية بالكامل، وتضرّر آليات البلدية ونزوح عدد من سكانها.
وأكّد عون "إصرار الدولة على دعم صمود الجنوبيين وثباتهم في أرضهم".
كذلك، استقبل الرئيس عون النائب السابق هادي حبيش الذي قال: "عرضتُ مع الرئيس عون شؤوناً وطنية عامة، ولا سيما متابعة المسارات الدبلوماسية كافة للوصول إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية".
وأضاف: "كما بحثتُ معه ضرورة إنجاز ملف الكهرباء وتجاوز التعقيدات الداخلية والإدارية، وتناولنا مشروع أوتوستراد عكار البحري، الذي صدر مرسومه، وضرورة تأمين التمويل اللازم لتنفيذه، لما يشكّله من شريان رئيسي لعكار ولمطار رينيه معوض في القليعات".
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