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الرئيس بري بحث مع رئيس الحكومة الأوضاع السياسية والاقتصادية ونتائج زياراته وتشديد على ضرورة إيجاد حل جذري لملف الكهرباء

أخبار لبنان
2026-10-05 | 06:19
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الرئيس بري بحث مع رئيس الحكومة الأوضاع السياسية والاقتصادية ونتائج زياراته وتشديد على ضرورة إيجاد حل جذري لملف الكهرباء
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الرئيس بري بحث مع رئيس الحكومة الأوضاع السياسية والاقتصادية ونتائج زياراته وتشديد على ضرورة إيجاد حل جذري لملف الكهرباء

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع رئيس الحكومة نواف سلام الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية. 

وجرى البحث في جملة من العناوين المتصلة بمعالجة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة. 

كما تم البحث  في نتائج زيارات الرئيس سلام للولايات المتحدة الاميركية والجولة التي قام بها لمدينة النبطية والمشاريع التي اطلقها.

وركز اللقاء ايضا على ضرورة إيجاد حل جذري لملف الكهرباء من خلال نظام ال BOT او من خلال اتفاق لبناني دولي يفضي الى وضع حل نهائي لهذا الملف الحيوي في حياة لبنان واللبنانيين. 

أيضا، تابع الرئيس بري الاوضاع العامة لاسيما المالية منها خلال استقباله حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
 

كذلك، استقبل االرئيس بري رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني بحضور رباح جابر، وعرض الزعني لرئيس المجلس اوضاع القطاع الصناعي وبرامج عمل الجمعية في المرحلة الراهنة وفي المستقبل .

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