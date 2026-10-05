سلام ترأس اجتماعاً بحث في مطالب البلديات المجاورة لمكبّ سرار

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً في السرايا الحكومية، بحث في مطالب البلديات المجاورة لمكبّ سرار، شارك فيه كل من: وزيرة البيئة تمارا الزين، النائب أسعد درغام، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة مروان رزق الله، رئيس بلدية وادي الحور الشيخ سمير العلمان، رئيس اتحاد بلديات وسط القيطع المحامي عبد الرحمن الحسن، رئيس اتحاد بلديات الدريب الشمالي المهندس محمد الأحمد، رئيس بلدية قشلق السيد ربيع صقر، رئيس بلدية شير حميرين السيد مرعب العبدالله، ورئيس بلدية التليل جوزيف منصور.



النائب درغام



وتحدث النائب درغام بعد اللقاء، فقال: "زرنا دولة الرئيس سلام لنشكره على استجابته لمطالب البلديات المجاورة لمكبّ سرار. وكنا قد أجرينا اتصالاً به قبل نحو يومين، ووعدنا بتلبية جميع المطالب المحقّة لهذه البلدات المتضررة من هذا المكبّ ومن عشوائية المطمر، والتي تحولت إلى بلديات شبه منكوبة".



وأضاف: "كانت هناك اليوم استجابة لجميع المطالب التي تقدّم بها رؤساء البلديات، حيث كلّف دولة الرئيس الهيئة العليا للإغاثة، ووزيري الداخلية والبيئة، ومجلس الإنماء والإعمار، المباشرة فوراً بتنفيذ هذه الوعود وهذه المطالب المحقّة".



وتابع: "كذلك، نتوجه بالشكر إلى جميع رؤساء البلديات واتحادات البلديات في عكار، وإلى الحراك المدني، الذين تفهّموا مطالب هذه البلديات".



ولفت الى انه "كان هناك توافق تام خلال الاجتماع على أن يكون مطمر ومكبّ سرار مخصّصا حصراً لنفايات عكار، وأننا لا نقبل بنقل أي نفايات من خارج منطقة عكار.



وقال: "أكدنا هذا الأمر لدولة الرئيس، بحضور جميع رؤساء البلديات ورئيس الاتحاد المعني، وكان هناك إجماع عليه. ونحن نشكر دولة الرئيس على تلبية هذه المطالب المحقّة".