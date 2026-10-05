أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لقاء سيدة الجبل: لبنان يبدو على كفّ تطوراتٍ مرتقبة لا يتحكّم فيها

أخبار لبنان
2026-10-05 | 12:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لقاء سيدة الجبل: لبنان يبدو على كفّ تطوراتٍ مرتقبة لا يتحكّم فيها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
لقاء سيدة الجبل: لبنان يبدو على كفّ تطوراتٍ مرتقبة لا يتحكّم فيها

رأى "لقاء سيدة الجبل" أنه أكثر من أي وقتٍ مضى، ومع اقتراب الانتخابات الاسرائيلية، يبدو لبنان على كفّ تطوراتٍ مرتقبة لا يتحكّم فيها، مشيرا الى أنه لا يبدو أن هناك جهة تمتلك أجوبة لطمأنة مخاوف اللبنانيين المشروعة والمتعددة.

وتوقّف "لقاء سيدة الجبل" خلال اجتماعه الأسبوعي في مقره في الأشرفيه حضورياً والكترونياً، عند الحركة التي يقودها رئيس الحكومة نواف سلام، على صعيد الجنوب وكلّ لبنان، لإيصال رسالة إلى اللبنانيين فحواها أن الدولة هي دولة الجميع وتقف إلى جانبهم، حتى لو لم يكن في "يدها حيلة" في كثير من الأحيان.

وفي السياق، رحّب "اللقاء" بمظاهر بداية إعادة نظر، في البيئة التي دفعت الثمن الأكبر والمهول لرهانات "حزب الله" الايرانية، أولاً وأخيراً.

أخبار لبنان

لقاء سيدة الجبل

لبنان

نواف سلام

الجنوب

حزب الله

LBCI التالي
اقتراح من نواب في اطار المسيرة الإصلاحية التي بدأت مع قانون الإعلام
الرئيس بري بحث مع رئيس الحكومة الأوضاع السياسية والاقتصادية ونتائج زياراته وتشديد على ضرورة إيجاد حل جذري لملف الكهرباء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-27

"لقاء سيدة الجبل": المواطنة كفيلة بحماية لبنان وإنقاذه من الإحتلالين الإسرائيلي والإيراني

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-31

"لقاء سيدة الجبل": الطريق نحو السلام في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-10

لقاء سيدة الجبل: للتمسك بالنموذج اللبناني المرتكز على العيش المشترك

LBCI
أمن وقضاء
2026-08-17

"لقاء سيدة الجبل" يؤكد تمسكه بـ"لبنان أولًا": على القوى السياسية وفي مقدمها "حزب الله" الخروج من الالتزامات الإقليمية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:34

عمليّات حَقن "بوتوكس وفيلر" من دون ترخيص قانوني ومخالفات أخرى تم ضبطها في صالون للتجميل في كسارة - زحلة

LBCI
أخبار لبنان
14:26

"الريجي" بدأت عملية تَسَلّم محاصيل الشمال

LBCI
أمن وقضاء
14:26

قوى الأمن تعمّم صورة مشتبه فيها بجرم سرقة مبلغ مالي من داخل منزل... هل تعرفون شيئًا عنها؟

LBCI
أخبار لبنان
14:02

بري بحث في المستجدات السياسية والميدانية مع سلام في عين التينة... إليكم التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-22

رئيس الجمهورية اختتم زيارته إلى إيطاليا

LBCI
أخبار دولية
2026-08-11

الجيش الإسرائيلي يفجّر منزل فلسطيني

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-23

خاتَم الحياة والموت: كيف كشف الذكاء الاصطناعي عن حمل وإجهاض امرأة؟

LBCI
أخبار دولية
2026-05-01

قرقاش: لا يمكن الوثوق في أي ترتيبات أحادية لإيران بشأن مضيق هرمز

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:02

بري بحث في المستجدات السياسية والميدانية مع سلام في عين التينة... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
13:27

7 نواب طالبوا في مذكرة حقوقية مجلس الأمن بإعادة النظر في القرار 2790 ولا سيما آلية انسحاب "اليونيفيل" وتوقيتها

LBCI
أخبار لبنان
13:19

نتنياهو: إسرائيل ستواصل استهداف حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
13:18

اعتصام للاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية امام وزارة التربية

LBCI
أخبار لبنان
13:17

الجميّل: لبنان أمام فرصة تاريخية لبناء دولة ولعدم تفويت الظروف المتاحة اليوم

LBCI
أخبار لبنان
13:06

دريان وجه رسالة من دار الفتوى في طرابلس إلى فاعلياتها: توحّدوا في الرؤية والعمل فمن غير المقبول أن تكون العاصمة الثانية مرتعًا للنفايات

LBCI
أخبار لبنان
12:36

سلام ترأس اجتماعاً بحث في مطالب البلديات المجاورة لمكبّ سرار

LBCI
أخبار لبنان
12:33

اقتراح من نواب في اطار المسيرة الإصلاحية التي بدأت مع قانون الإعلام

LBCI
رياضة
19:46

للمرّة الاولى Beirut Marathon بتجربة مختلفة... POINTZERO أكثر من مجرد سباق

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:31

طريق القرعون-مشغرة في الـRed Zone اليوم لكنه يستعدُّ للحياة

LBCI
فنّ
18:58

صحافي يفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب... هل ترتبط بشاب يبلغ 22 عامًا؟ (فيديو)

LBCI
اسرار
05:30

أسرار الصحف 5-10-2026

LBCI
أمن وقضاء
12:40

أمن الدولة يوقف شخصين للاشتباه بتزوير مستندات مالية دولية ومحاولة احتيال بقيمة ستة ملايين دولار

LBCI
أخبار دولية
21:44

خمس هزات أرضية خفيفة في جنوب تركيا ولا أضرار أو إصابات

LBCI
حال الطقس
08:21

الطقس يتقلب مجددا الاثنين والثلاثاء

LBCI
أمن وقضاء
21:52

العثور على جثة مسن في أحد فنادق جونية

LBCI
موضة وجمال
18:50

بعد عام على تتويجها ملكة جمال لبنان... بيرلا حرب تعلن مشاركتها في ملكة جمال الكون (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More