لقاء سيدة الجبل: لبنان يبدو على كفّ تطوراتٍ مرتقبة لا يتحكّم فيها

رأى "لقاء سيدة الجبل" أنه أكثر من أي وقتٍ مضى، ومع اقتراب الانتخابات الاسرائيلية، يبدو لبنان على كفّ تطوراتٍ مرتقبة لا يتحكّم فيها، مشيرا الى أنه لا يبدو أن هناك جهة تمتلك أجوبة لطمأنة مخاوف اللبنانيين المشروعة والمتعددة.



وتوقّف "لقاء سيدة الجبل" خلال اجتماعه الأسبوعي في مقره في الأشرفيه حضورياً والكترونياً، عند الحركة التي يقودها رئيس الحكومة نواف سلام، على صعيد الجنوب وكلّ لبنان، لإيصال رسالة إلى اللبنانيين فحواها أن الدولة هي دولة الجميع وتقف إلى جانبهم، حتى لو لم يكن في "يدها حيلة" في كثير من الأحيان.



وفي السياق، رحّب "اللقاء" بمظاهر بداية إعادة نظر، في البيئة التي دفعت الثمن الأكبر والمهول لرهانات "حزب الله" الايرانية، أولاً وأخيراً.

