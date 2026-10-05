الجميّل: لبنان أمام فرصة تاريخية لبناء دولة ولعدم تفويت الظروف المتاحة اليوم

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن لبنان أمام فرصة تاريخية لبناء دولة سيدة ومستقلة ومستقرة.



ودعا الجميل، في حفل تكريم الدفعة الثانية من خمسينيي إقليم المتن الشمالي، الدولة إلى الانتقال من القرارات المبدئية إلى التنفيذ، وعدم تفويت الظروف المتاحة اليوم، لأن هذه الفرصة قد لا تتكرر.