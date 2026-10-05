دريان وجه رسالة من دار الفتوى في طرابلس إلى فاعلياتها: توحّدوا في الرؤية والعمل فمن غير المقبول أن تكون العاصمة الثانية مرتعًا للنفايات

زار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان دار إفتاء طرابلس، حيث كان في استقباله مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام، وأمين الفتوى وشيخ القراء الشيخ بلال بارودي، ورئيس دائرة الأوقاف في طرابلس الشيخ بسام البستاني، إلى جانب عدد من العلماء والقضاة الشرعيين وأعضاء المجلس الشرعي وأوقاف طرابلس.وعقد دريان اجتماعاً بحضور ممثل الرئيس نجيب ميقاتي عبد الرزاق قرحاني، والنواب أشرف ريفي، فيصل كرامي، طه ناجي، إيهاب مطر وعبد العزيز الصمد.وأشاد المفتي إمام بدور دريان، معتبراً أنه المرجع الأعلى والأول إسلامياً ووطنياً، ومشدداً على أهمية الالتفاف حول دار الفتوى ودورها في القضايا الوطنية والإسلامية.من جهته، أكد المفتي دريان أن طرابلس تتمتع بمكانة وطنية وإسلامية بارزة، مشيراً إلى أن أهلها "أهل الوسطية والاعتدال"، وأن المدينة تمثل نموذجاً للعيش المشترك والوحدة الوطنية.وتناول دريان الأزمات التي تعانيها طرابلس، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع، من نواب وفاعليات وبلدية واتحاد بلديات، للمساهمة في رفع المعاناة عن أهلها.وقال: "من غير المقبول أبداً ولا بأي شكل من الأشكال أن تكون العاصمة الثانية مرتعاً للنفايات"، داعياً الدولة إلى بذل جهود أكبر لمعالجة الأزمات التي تواجه طرابلس والشمال.وشدد دريان على ضرورة توحيد الفاعليات والمراجع الطرابلسية في الرؤية والعمل من أجل المدينة، مؤكداً أن دار الفتوى في مختلف المناطق اللبنانية تعمل ضمن توجه عام واحد يحفظ للمسلمين واللبنانيين عزتهم وكرامتهم.وختم بالتأكيد أن دار الفتوى إلى جانب طرابلس وأهلها، مشيداً بجهود مفتي طرابلس والشمال والنواب والفاعليات في مواجهة الأزمات.