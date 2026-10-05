مناورة عسكرية مشتركة بين القوات البريطانية واللبنانية "بيغاسوس سيدار 2026"

وصل إلى لبنان جنود بريطانيون من سرية الإسناد التابعة للكتيبة الرابعة من الفوج الملكي الاسكتلندي، المتمركز في قاعدة ديكيليا في قبرص، للانضمام إلى نظيرهم اللبناني في فوج المجوقل ضمن إطار تمرين عسكري مشترك يهدف إلى تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية والارتقاء بالجهوزية العملانية.



وأفاد بيان للسفارة ان تمرين "بيغاسوس سيدار 2026" – الذي يستمر لثلاثة أسابيع من هذا الشهر - يستند على نجاح أكبر تمرين تدريبي عسكري بريطانـي - لبناني من نوعه، أُجري في أيلول 2023.



سيتدرّب الجنود البريطانيون واللبنانيون على مهارات تكتيكية تشمل منظومات أسلحة الهاون وتكتيكات الوحدات الصغرى والاستطلاع وتمارين المروحيات وغيرها. وسيختبر التمرين قدرات قوات البلدين في بيئة صعبة ويسهم في تطويرها. ويشارك فيه عناصر من جيشي الولايات المتحدة وإيطاليا، مع انضمام عناصر من جيوش فرنسا وقبرص وقطر والأردن كمراقبين.



يُعدّ الفوج الملكي الاسكتلندي (SCOTS) من أقدم أفواج المشاة في الجيش البريطاني وفوج المشاة الاسكتلندي هو الوحيد فيه. ويتولى الملك تشارلز الثالث منصب القائد الفخري للفوج.



وقال السفير البريطاني لدى لبنان، هايمش كاول: "يجسّد تمرين "بيغاسوس سيدار 2026" الشراكة القوية والراسخة بين بلدينا. وانطلاقاً من نجاح تمرين عام 2023، ستتدرّب سرية الإسناد التابعة للكتيبة الرابعة من الفوج الملكي الاسكتلندي إلى جانب عناصر الجيش اللبناني لصقل المهارات وتبادل الخبرات العسكرية.



وتواصل فرق التدريب العسكرية البريطانية العمل جنباً إلى جنب مع مختلف أفرع المؤسسة العسكرية اللبنانية، من القوات البرية والبحرية والجوية، لمساندتها في أداء أدوارها الأساسية وبناء قدرات الجيش اللبناني بصفته المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان. وتعتزّ المملكة المتحدة بشراكتها مع الجيش اللبناني من خلال توفير المعدات والتدريب والبنى التحتية.



وقال الملحق العسكري البريطاني، المقدّم تشارلز سميث: "لا يقتصر هذا التمرين على التكتيكات فحسب، بل يتمحور أيضاً حول بناء الثقة وإظهارها. تتشارك المملكة المتحدة ولبنان رؤية لمستقبل آمن ومستقر، ويشكّل بيغاسوس سيدار 2026 دليلاً على هذه الشراكة".



وقال قائد سرية الإسناد التابعة للكتيبة الرابعة من الفوج الملكي الاسكتلندي، الطيار أيدن ويلش:



"جنودنا فخورون بالتدريب جنبًا إلى جنب مع الجيش اللبناني. وقد أبدوا لنا كل الترحيب. العمل معا يعزز قدراتنا المشتركة ويزيد من جهوزيتنا لمواجهة التحديات المشتركة. نتطلع إلى بناء هذه الشراكة القوية ومواصلة تعاوننا الوثيق في السنوات القادمة".