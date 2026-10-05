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منسى عرض مع القائم بأعمال السفارة السورية ضبط الحدود وتابع مع شقير الأوضاع الأمنية

أخبار لبنان
2026-10-05 | 09:53
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منسى عرض مع القائم بأعمال السفارة السورية ضبط الحدود وتابع مع شقير الأوضاع الأمنية
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منسى عرض مع القائم بأعمال السفارة السورية ضبط الحدود وتابع مع شقير الأوضاع الأمنية

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى لبنان إياد الهزاع، وتم البحث في العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التنسيق المشترك، ولا سيما في ما يتعلق بضبط الحدود والتعاون الأمني بين الأجهزة المعنية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على جانبي الحدود.

كما كان عرض للتطورات الراهنة في المنطقة، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان وسوريا وانعكاساتها على أمن البلدين واستقرارهما.
 

كذلك، استقبل منسى المدير العام للأمن العام اللواء الركن حسن شقير، وتم البحث في الأوضاع الأمنية العامة، وفي عدد من الملفات ذات الصلة بعمل الأجهزة الأمنية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بينها، بما يخدم أمن واستقرار البلاد.
 

أخبار لبنان

ميشال منسى

إياد الهزاع

حسن شقير

لبنان

سوريا

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