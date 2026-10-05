منسى عرض مع القائم بأعمال السفارة السورية ضبط الحدود وتابع مع شقير الأوضاع الأمنية

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى لبنان إياد الهزاع، وتم البحث في العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التنسيق المشترك، ولا سيما في ما يتعلق بضبط الحدود والتعاون الأمني بين الأجهزة المعنية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على جانبي الحدود.



كما كان عرض للتطورات الراهنة في المنطقة، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان وسوريا وانعكاساتها على أمن البلدين واستقرارهما.