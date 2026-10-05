دريان من عكار: لا يجوز أن تبقى مهمشة ومحرومة ولا أن تصبح مكبا للنفايات

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن عكار في قلبه ووجدانه.



وشدد خلال زيارته لدار الإفتاء في عكار، على أنه "لا يجوز أن تبقى عكار مهمشة ومحرومة ولا أن تصبح مكبا للنفايات"، داعيا الى "إطلاق العمل بمجلس إنماء خاص بها على غرار مجلس إعمار الجنوب".



وأشار الى متابعته "ملف العفو العام الشامل ليشمل أيضا العفو عن الشيخ أحمد الأسير".

من جهته، قال مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا: "عكار تؤكد دائما حبها للوطن وولاءها للشرعية ودعمها للمؤسسات، عكار تدين للمرجعية بالولاء فهي ترفض المساس بكل المقامات وعلى رأسها مقام دار الفتوى ومفتي الجمهورية ومقام دولة رئيس الحكومة، وتقف وراء سماحتكم بمطلبكم حول قانون العفو العام الشامل. عكار ترفض التطاول على المرجعية وتؤمن بالدولة، عكار تؤمن بعروبة لبنان وتعترف بالفضل لأهل الفضل وخصوصا الدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وتستنكر الاعتداء عليها وعلى الحرمين الشريفين فيها".