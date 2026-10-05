مخزومي التقى سفير السويد: تعافي لبنان يرتبط باستعادة الدولة سلطتها الكاملة

التقى النائب فؤاد مخزومي اليوم، سفير السويد توماس بروندين، وكتب على منصة "أكس": "خلال استقبال سفير السويد توماس بروندين، حيث جرى البحث في آخر التطورات المحلية والإقليمية، وكان اللقاء مناسبة للتعارف وتهنئة السفير على تسلمه مهامه الجديدة في بيروت. وأكدت ضرورة الحفاظ على أفضل العلاقات بين لبنان والسويد، وتعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما اقتصاديا وتجاريا. كما شددت على أن تعافي لبنان يرتبط باستعادة الدولة سلطتها الكاملة وحصرية السلاح في يد المؤسسات الشرعية، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات واستعادة الثقة بالمؤسسات، بما يسهم في استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان وتعزيز دعمه له".