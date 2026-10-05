وزير الداخلية عرض مع وفد من البلديات المجاورة لمكب سرار هواجس الأهالي المتعلقة بإعادة فتح المكب

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مساء اليوم، وفدا من البلديات المجاورة لمكب سرار، واستمع إلى مطالبه وهواجس الأهالي، لا سيما ما يتعلق بإعادة فتح المكب.



وحيا الوزير الحجار الموقف الإيجابي للوفد، مؤكدا "تفهمه لمطالب البلديات وحرصه على معالجتها". ووعد بـ"متابعة الموضوع بما يضمن حصول البلديات على حقوقها، ولا سيما ما تستحقه من الصندوق البلدي المستقل".