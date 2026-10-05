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مصلحة الشمال: 13 محضر ضبط و6 عينات من المحروقات للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية وجودتها
أخبار لبنان
2026-10-05 | 16:19
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مصلحة الشمال: 13 محضر ضبط و6 عينات من المحروقات للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية وجودتها
تابعت مصلحة الاقتصاد في الشمال جولاتها الرقابية المشددة على المولدات الكهربائية، بمؤازرة أمن الدولة، وسطرت بنتيجتها اثني عشر محضر ضبط في حق أصحاب مولدات في مناطق أبي سمرا، القبة، جبل محسن – طرابلس، ضهر العين والنخلة – الكورة، لمخالفتهم التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.
كما وسُطّر محضر ضبط بمطعم في منطقة سير- الضنية لمخالفة شروط النظافة العامة وعدم وضع تواريخ صلاحية على المأكولات الموجودة في الثلاجات.
وكذلك سُحبت ست عينات من المحروقات (بنزين ومازوت) من مناطق طرابلس، البداوي والمنية، وختمها تمهيداً لإرسالها إلى المختبر المختص لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية وجودتها وتم التأكد أيضا من صحة كيل المحروقات في محطات الوقود.
إلى ذلك سُحبت عينة من زيت دوار الشمس المكرر من منطقة سلعاتا – البترون، حيث جرى ختمها وإرسالها إلى المختبر المختص للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
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