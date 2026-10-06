ميناسيان الى روما للمشاركة في اللقاء التشاوري العالمي حول العائلة والزواج

غادر البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، بيروت صباح اليوم، متوجّهًا إلى روما، بدعوة من قداسة البابا لاون الرابع عشر، للمشاركة في اللقاء التشاوري العالمي حول العائلة والزواج، بمناسبة مرور عشر سنوات على صدور الإرشاد الرسولي "فرح الحب" للبابا الراحل فرنسيس.



وقال المكتب الإعلامي في بطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك في بيان: "يحمل غبطته إلى هذا اللقاء صوت الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية وخبرتها ورسالتها في الشرق وبلدان الانتشار، مساهمًا، إلى جانب رؤساء الكنائس الشرقية الكاثوليكية ورؤساء المجالس الأسقفية في العالم، في بلورة رؤية كنسية لمواجهة التحديات التي تعيشها العائلة والشبيبة اليوم، وتعزيز قدسية الزواج ودور العائلة في نقل الإيمان والقيم المسيحية إلى الأجيال الجديدة".



ويشارك في اللقاء 286 شخصًا من بطاركة وكرادلة وأساقفة وأزواج علمانيين، وتستمر أعماله في روما من 7 حتى 14 تشرين الأول الحالي.